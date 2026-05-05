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Calciomercato Milan, spunta la clausola per Koné: ecco quanto serve per strapparlo al Sassuolo

Ismael Koné, obiettivo calciomercato AC Milan
Calciomercato, Fabrizio Romano rivela la presenza di una clausola rescissoria all'interno del contratto di Ismael Koné: ecco cifre e dettagli
Redazione PM

Uno dei nomi più caldi in ottica Milan è senza dubbio quello di Ismael Koné, centrocampista classe 2002 che potrebbe lasciare il Sassuolo nella prossima finestra estiva di calciomercato. Anche il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha parlato di lui prima della sfida del 'Mapei Stadium', dichiarando che "sta facendo un ottimo campionato": segnale che fa presagire un interesse concreto da parte del Diavolo. In stagione il canadese ha realizzato 6 gol in 32 presenze, restando in campo per un totale di 2593 minuti.

Calciomercato Milan, Romano: «C'è una clausola rescissoria nel contratto di Koné»

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Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano ha svelato un dettaglio cruciale sulla trattativa per Koné. Secondo l'esperto di calciomercato, all'interno del contratto del classe 2002 dovrebbe esserci una clausola rescissoria che, se pagata, permetterebbe al Milan di acquistare il cartellino senza dover trattare con il Sassuolo. Di seguito, le dichiarazioni di Romano e il valore della clausola.

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"L'interesse per Koné è tanto, non solo dal Milan, ma anche dall'estero. Quello che posso dirvi oggi in aggiunta a quello che già vi abbiamo raccontato è che mi risulta che ci sia una clausola rescissoria da 35 milioni di euro all'interno del suo contratto con il Sassuolo. La clausola è valida dalla fine del campionato alla fine di luglio. Si possono valutare diversi tipi di pagamento, non per forza in un'unica soluzione. Attenzione al Mondiale: se dovesse performare come sta facendo in campionato il Sassuolo potrebbe provare a chiedere il prezzo della clausola per lasciarlo partire. Bisogna capire se i neroverdi siano disposti a negoziare, inserire contropartite e valutare formule diverse per abbassare il prezzo. Il ragazzo è seguito sia in Italia che in Inghilterra: ha già giocato in Premier League in passato. Al Milan piace molto".

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