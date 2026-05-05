"L'interesse per Koné è tanto, non solo dal Milan, ma anche dall'estero. Quello che posso dirvi oggi in aggiunta a quello che già vi abbiamo raccontato è che mi risulta che ci sia una clausola rescissoria da 35 milioni di euro all'interno del suo contratto con il Sassuolo. La clausola è valida dalla fine del campionato alla fine di luglio. Si possono valutare diversi tipi di pagamento, non per forza in un'unica soluzione. Attenzione al Mondiale: se dovesse performare come sta facendo in campionato il Sassuolo potrebbe provare a chiedere il prezzo della clausola per lasciarlo partire. Bisogna capire se i neroverdi siano disposti a negoziare, inserire contropartite e valutare formule diverse per abbassare il prezzo. Il ragazzo è seguito sia in Italia che in Inghilterra: ha già giocato in Premier League in passato. Al Milan piace molto".