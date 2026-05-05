Milan, l’analisi della crisi: persi 58 punti dalle capoliste in tre stagioni. Il dato che condanna RedBird
Calciomercato, il Milan accelera per Goretzka: vantaggio sulle rivali di Serie A—
Muovendosi con anticipo, i rossoneri hanno accumulato un certo vantaggio su Inter, Juventus e Napoli. I nerazzurri avevano sondato il terreno già a gennaio, senza però approfondire i discorsi in vista dell’estate. La 'Vecchia Signora', invece, si è limitata a raccogliere informazioni preliminari, mentre il club partenopeo monitora la situazione da lontano in attesa di ulteriori sviluppi. In questo scenario, il Milan sembra nettamente in pole position. Moltissimo passa dalla qualificazione alla prossima Champions League, elemento che potrebbe incidere in modo determinante sulla scelta finale del centrocampista tedesco.
Occhi dall’estero: Arsenal e Atletico alla finestra—
Non c’è soltanto la Serie A su Goretzka. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', in Premier League diversi club avrebbero inserito il suo nome tra le possibili opportunità di mercato: su tutti l’Arsenal, che lo ha già messo in lista. Nelle scorse settimane si sono registrati contatti anche con l’Atletico Madrid. Nonostante ciò, da quanto filtra, il Milan resta la società più convinta a portare avanti l’operazione. I dialoghi proseguiranno nelle prossime settimane: Goretzka vuole valutare con attenzione tutte le proposte prima di prendere una decisione definitiva.
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