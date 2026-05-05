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Milan in pole per Goretzka, ma attenzione alla concorrenza: le ultime di calciomercato

Leon Goretzka, obiettivo calciomercato AC Milan
Calciomercato: il Milan si muove in anticipo per Leon Goretzka, ma la concorrenza internazionale rischia di complicare l'affare
Redazione PM

Il Bayern Monaco e Leon Goretzka si diranno addio al termine della stagione. Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto a giugno e lascerà il club bavarese a parametro zero. Una situazione che ha immediatamente acceso i riflettori di diversi top club europei. Tra questi, il Milan è quello che, al momento, si è mosso con maggiore decisione.

Nella stagione in corso, il classe 1995, ha realizzato 5 gol e 4 assist in 45 presenze complessive (2220 minuti in campo). Goretzka rappresenta un’occasione di mercato importante per esperienza internazionale, fisicità e duttilità tattica. Il Milan ha già avviato contatti con l’entourage del giocatore, posizionandosi in vantaggio rispetto alla concorrenza italiana.

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Muovendosi con anticipo, i rossoneri hanno accumulato un certo vantaggio su Inter, Juventus e Napoli. I nerazzurri avevano sondato il terreno già a gennaio, senza però approfondire i discorsi in vista dell’estate. La 'Vecchia Signora', invece, si è limitata a raccogliere informazioni preliminari, mentre il club partenopeo monitora la situazione da lontano in attesa di ulteriori sviluppi. In questo scenario, il Milan sembra nettamente in pole position. Moltissimo passa dalla qualificazione alla prossima Champions League, elemento che potrebbe incidere in modo determinante sulla scelta finale del centrocampista tedesco.

Occhi dall’estero: Arsenal e Atletico alla finestra

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Non c’è soltanto la Serie A su Goretzka. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', in Premier League diversi club avrebbero inserito il suo nome tra le possibili opportunità di mercato: su tutti l’Arsenal, che lo ha già messo in lista. Nelle scorse settimane si sono registrati contatti anche con l’Atletico Madrid. Nonostante ciò, da quanto filtra, il Milan resta la società più convinta a portare avanti l’operazione. I dialoghi proseguiranno nelle prossime settimane: Goretzka vuole valutare con attenzione tutte le proposte prima di prendere una decisione definitiva.

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