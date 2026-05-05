Il Bayern Monaco e Leon Goretzka si diranno addio al termine della stagione. Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto a giugno e lascerà il club bavarese a parametro zero. Una situazione che ha immediatamente acceso i riflettori di diversi top club europei. Tra questi, il Milan è quello che, al momento, si è mosso con maggiore decisione.