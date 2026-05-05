Sugli esterni, il Milan sta faticando, specialmente in questa ultima parte di stagione. L'investimento fatto in estate su Pervis Estupiñán non ha pagato e non sta pagando. L'ecuadoriano ha giocato solo 13 partite da titolare con numeri abbastanza bassi: 0.39 di XG (gol attesi) e 1.44 di XA (assist attesi) in tutte le sue partite in Serie A. Il giovane Bartesaghi è cresciuto molto, ma ha vissuto una stagione fatta di alti e bassi. 24 partite da titolare in campionato con 2 gol e 0 assist, ma XA 3.89, quindi quasi 4 attesi. Il classe 2005 fa sicuramente parte del futuro della fascia sinistra del Milan, mentre l'ex Brighton potrebbe già salutare in estate, se il Diavolo dovesse ricevere un'offerta ritenuta equa. La dirigenza rossonera dovrà cercare un esterno forte e con esperienza internazionale per fare il salto di qualità anche in questo reparto e il nome perfetto in questo momento è quello di Grimaldo. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, il terzino spagnolo potrebbe lasciare il Bayer Leverkusen in estate per 10-15 milioni di euro. Un affare da non farsi scappare per il Milan: Grimaldo sarebbe il quinto di centrocampo perfetto per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri, che si integrerebbe perfettamente con Bartesaghi. In stagione, il classe 1995 ha giocato 27 partite da titolare in Bundesliga con 8 gol e 8 assist. XG a quota 6.52 e XA a 9.39 (tutti i dati da Sofascore).