Milan, l’analisi della crisi: persi 58 punti dalle capoliste in tre stagioni. Il dato che condanna RedBird
Calciomercato Milan, arriverà Goretzka? Dipenderà dalla Champions—
Lo ha spiegato, per esempio, molto bene Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo esperto di calciomercato che, parlando a 'Sky Sport' di questo tema, ha sottolineato: "La qualificazione in Champions League è importante dal punto di vista economico e del budget, e sia per convincere giocatori che arrivano dall’estero, e mi riferisco a Milan, Juventus e alla Roma".
"Ma anche al fascino per certi giocatori come Bernardo Silva che le squadre italiane stanno trattando - ha chiosato Di Marzio -. Bernardo magari dice alla Juve: “Voglio vedere se andate in Champions”. Per provare a chiudere oggi determinati giocatori a scadenza di contratto evidentemente pesa questo rush finale. Leon Goretzka stesso, che sta per giocare una semifinale con il Bayern Monaco, magari lui la Champions vuole continuare a giocarla, spera con la maglia del Milan”.
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