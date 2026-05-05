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Di Marzio: “Goretzka vuole continuare a giocare la Champions, spera con il Milan”

Leon Goretzka, centrocampista Bayern Monaco, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Secondo Gianluca DI Marzio di 'Sky Sport', Leon Goretzka - centrocampista che si svincolerà dal Bayern Monaco - vorrebbe giocare la Champions League con il Milan, firmando per i rossoneri nel calciomercato estivo. A patto che si qualifichi
Daniele Triolo Redattore 

Il prossimo 29 giugno riaprirà i battenti il calciomercato e i club - Milan incluso - già da tempo portano avanti i negoziati per mettere le mani sui giocatori desiderati. Ovviamente, però, la buona riuscita di alcune trattative dipenderà dalla posizione finale nella classifica di questa stagione.

E, come noto, in Serie A - eccezion fatta per l'Inter - ci sono cinque squadre (Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como) in lizza per tre posti che danno diritto a partecipare alla prossima edizione della Champions League. Finché non si saprà chi si qualificherà delle squadre coinvolte, alcune situazioni di mercato in piedi da mesi non potranno svoltare in un senso o in un altro.

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Lo ha spiegato, per esempio, molto bene Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo esperto di calciomercato che, parlando a 'Sky Sport' di questo tema, ha sottolineato: "La qualificazione in Champions League è importante dal punto di vista economico e del budget, e sia per convincere giocatori che arrivano dall’estero, e mi riferisco a Milan, Juventus e alla Roma".

"Ma anche al fascino per certi giocatori come Bernardo Silva che le squadre italiane stanno trattando - ha chiosato Di Marzio -. Bernardo magari dice alla Juve: “Voglio vedere se andate in Champions”. Per provare a chiudere oggi determinati giocatori a scadenza di contratto evidentemente pesa questo rush finale. Leon Goretzka stesso, che sta per giocare una semifinale con il Bayern Monaco, magari lui la Champions vuole continuare a giocarla, spera con la maglia del Milan”.

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