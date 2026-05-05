Calciomercato Milan, arriverà Goretzka? Dipenderà dalla Champions

Lo ha spiegato, per esempio, molto bene Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo esperto di calciomercato che, parlando a 'Sky Sport' di questo tema, ha sottolineato: "La qualificazione in Champions League è importante dal punto di vista economico e del budget, e sia per convincere giocatori che arrivano dall’estero, e mi riferisco a Milan, Juventus e alla Roma".