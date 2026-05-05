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Retroscena calciomercato, a gennaio Malen era stato proposto al Milan: ecco perché Tare ha virato su Füllkrug

Donyell Malen, attaccante AS Roma
Calciomercato, Donyell Malen offerto al Milan a gennaio, ma il club ha scelto Füllkrug: oggi l’olandese brilla a Roma e cresce il rimpianto
Redazione PM

L’ultima sessione invernale di calciomercato non ha portato al Milan i benefici sperati. L’obiettivo era rafforzare un attacco in difficoltà, ma la scelta di puntare su Niclas Füllkrug, arrivato in prestito dal West Ham, non ha dato i risultati attesi: un solo gol, contro il Lecce, e un impatto complessivamente modesto.

I limiti di budget del Milan

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Secondo quanto riferito da 'Calciomercato.com', a gennaio un intermediario avrebbe proposto ai rossoneri Donyell Malen, attaccante olandese classe 1999 allora in uscita dall’Aston Villa. Il Milan, però, ha scelto di non affondare il colpo. Il direttore sportivo Igli Tare si è mosso con le "mani legate", potendo lavorare esclusivamente su formule in prestito. Füllkrug è arrivato con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, senza obbligo. Diversa la situazione per Malen: il club inglese apriva soltanto ad un prestito oneroso da 2 milioni e riscatto intorno ai 27 milioni complessivi. Una cifra ritenuta eccessiva per le disponibilità del momento. Una decisione prudente sul piano finanziario, ma che oggi alimenta più di un rimpianto.

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L’esplosione di Malen con Gasperini

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Passato alla Roma, Malen ha trovato continuità e centralità nel sistema verticale di Gian Piero Gasperini. Impiegato da prima punta, ruolo che reclamava da tempo, ha collezionato 11 gol e 2 assist in 15 presenze in Serie A, oltre a una rete in Europa League contro il Bologna. L’obbligo di riscatto scatterà se i giallorossi centreranno la qualificazione in Europa League o Champions . La condizione sulle presenze, almeno il 50% con un minimo di 35 minuti, è già stata raggiunta. Intanto, a Milano resta l’interrogativo: con un solo gol nelle ultime cinque gare di campionato, l'olandese sarebbe stato l’uomo giusto per cambiare la stagione?

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