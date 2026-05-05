L’esplosione di Malen con Gasperini

Passato alla Roma, Malen ha trovato continuità e centralità nel sistema verticale di Gian Piero Gasperini. Impiegato da prima punta, ruolo che reclamava da tempo, ha collezionato 11 gol e 2 assist in 15 presenze in Serie A, oltre a una rete in Europa League contro il Bologna. L’obbligo di riscatto scatterà se i giallorossi centreranno la qualificazione in Europa League o Champions . La condizione sulle presenze, almeno il 50% con un minimo di 35 minuti, è già stata raggiunta. Intanto, a Milano resta l’interrogativo: con un solo gol nelle ultime cinque gare di campionato, l'olandese sarebbe stato l’uomo giusto per cambiare la stagione?