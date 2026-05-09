Manca sempre meno alla fine della stagione e il Milan non può sbagliare e deve centrare l'obiettivo Champions League. Senza il pass per la massima competizione europea, il budget per la prossima estate subirebbe un drastico ridimensionamento. I premi UEFA e i ricavi dalle partite casalinghe, sono troppo importanti per mettere a segno colpi importanti per il presente e per il futuro. Per l'attacco occhio a un profilo molto, molto interessante dalla Francia.