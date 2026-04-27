Milan, parla Massara
Sul nome per l'attacco del Milan: "Per la sua storia e per il nostro fantacalcio, Lewandowski sarebbe veramente strepitoso. Per preferenze italiane, Kean in una squadra come il Milan sarebbe davvero ottimale. Vlahovic credo che con Allegri potrebbe fare non bene ma benissimo. Non mi piace Sorloth ma se devo scegliere un nome solo, prenderei Guirassy"
Il mercato, però, non è stato l'unico tema affrontato da Massara. Nella lunga chiacchierata c'è stato spazio anche per parlare del futuro di Massimiliano Allegri:
"Lo vedo senza dubbio sulla panchina del Milan. Allegri non ha parlato di futuro ma ha detto che stanno mettendo delle basi per costruire. Quest’anno è stato di fondamentale importanza per il Milan per rimettere tutto a posto quello che non è andato lo scorso anno, anche se ci sono ancora un paio di strade che spesso non collimano nel club. Hanno trovato dei risultati a mio avviso straordinari, se confrontati con il valore della rosa. Come ha fatto senza attacco il Milan a stare tra le prime due e tre, per me è merito di Allegri."
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