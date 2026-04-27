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Milan, Massara non ha dubbi: “In attacco prenderei Guirassy. Allegri lo vedo ancora in rossonero”

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Dario Massara, giornalista sportivo, ha voluto commentar Ele possibile scelte in attacco del Milan, per poi parlare del futuro di Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan, come sappiamo, è impegnato nel rush finale per cercare di conquistare un posto in Champions League. Dopo un anno fuori dall'Europa che conta a causa della bruttissima stagione dello scorso anno, culminata con un ottavo posto in classifica e soli 63 punti conquistati, il Milan vuole assolutamente rimediare. Proprio per questo, in estate è arrivato in soccorso Massimiliano Allegri.

Conquistare un posto nelle prime quattro è di vitale importanza: perché? Se il Milan centrerà l'obiettivo Champions, avrà un budget molto interessante: si parla di circa 50-60 milioni, molti provenienti, per l'appunto, dalla UEFA per il ritorno in Europa. Un volta chiusa la stagione, infatti, il Milan inizierà a pianificare il suo mercato estivo. Tanti i nomi in discussione: da Lewandowski a Guirassy. A parlare di tutto ciò è stato Dario Massara, giornalista sportivo ospite negli studi di Sky Sport 24. Ecco, di seguito, le sue parole:

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Milan, parla Massara

Sul nome per l'attacco del Milan: "Per la sua storia e per il nostro fantacalcio, Lewandowski sarebbe veramente strepitoso. Per preferenze italiane, Kean in una squadra come il Milan sarebbe davvero ottimale. Vlahovic credo che con Allegri potrebbe fare non bene ma benissimo. Non mi piace Sorloth ma se devo scegliere un nome solo, prenderei Guirassy"

Il mercato, però, non è stato l'unico tema affrontato da Massara. Nella lunga chiacchierata c'è stato spazio anche per parlare del futuro di Massimiliano Allegri:

"Lo vedo senza dubbio sulla panchina del Milan. Allegri non ha parlato di futuro ma ha detto che stanno mettendo delle basi per costruire. Quest’anno è stato di fondamentale importanza per il Milan per rimettere tutto a posto quello che non è andato lo scorso anno, anche se ci sono ancora un paio di strade che spesso non collimano nel club. Hanno trovato dei risultati a mio avviso straordinari, se confrontati con il valore della rosa. Come ha fatto senza attacco il Milan a stare tra le prime due e tre, per me è merito di Allegri."

 

 

 

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