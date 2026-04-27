"Lo vedo senza dubbio sulla panchina del Milan. Allegri non ha parlato di futuro ma ha detto che stanno mettendo delle basi per costruire. Quest’anno è stato di fondamentale importanza per il Milan per rimettere tutto a posto quello che non è andato lo scorso anno, anche se ci sono ancora un paio di strade che spesso non collimano nel club. Hanno trovato dei risultati a mio avviso straordinari, se confrontati con il valore della rosa. Come ha fatto senza attacco il Milan a stare tra le prime due e tre, per me è merito di Allegri."