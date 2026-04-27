Partita brutta colpa di Spalletti! Analisi Milan-Juve 0-0: Allegri ci ha provato

Ormai è un classico, Milan-Juve 0-0 e le critiche a Massimiliano Allegri per il gioco della squadra. Eppure ci avevano dipinto i bianconeri di Luciano Spalletti come un'armata invincibile e dei fautori di gioco esaltante. Eppure abbiamo visto solo qualche accelerata di Conceicao e zero azioni costruite e manovrate. Anzi, abbiamo visto un Milan cercare di impostare, ma contro una squadra che, proprio come il Diavolo, attendeva tutta dietro la linea della palla. E dunque il concetto è molto semplice: invece di prendersela con Allegri inutilmente, ce la si inizi a prendere con tutti, se proprio si vuole. Altrimenti ci si goda questo spettacolo e si pensi ai punti, la cosa più importante. Ce lo spiega meglio Davide Flore, match analyst, nella nostra video analisi tattica. Trovate il video dal nostro canale YouTube qui sotto: lasciate un mi piace e un commento, iscrivetevi e attivate la campanella, ma soprattutto dateci Hype!