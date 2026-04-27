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Milan, le Top News di rassegna: Lewandowski in rossonero? Obiettivo Goretkza!

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Calciomercato Milan, ma non solo. Ecco tutte le top news della giornata di oggi, lunedì 27 aprile 2026: da Lewandowski a...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Le parole di Allegri dopo il pareggio contro la Juventus , le voci di mercato su legate a Lewandowski , le condizioni fisiche di Modric dopo lo scontro con Locatelli e molto altro ancora: la rassegna di oggi di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo voluto selezionare i temi più caldi della mattina per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura su come potrebbero cambiare le cose nel Milan di Allegri. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi oggi:

Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: i nomi per il nuovo Milan

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Nella giornata di oggi si è ampiamente parlato di quello che sarà calciomercato rossonero. Se il Milan centrerà l'obiettivo Champions League, avrà a disposizione un bel tesoretto (all'incirca 70 milioni, più i soldi che si potranno ricavare dai vari prestiti/cessioni).

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Ad Allegri si sa, servono almeno un paio di difensori centrali: in quest'ottica ecco che escono i nomi di Mario Gila e Tiago Gabriel. Spazio, per, anche ai centrocampisti, con Leon Goretzka come obiettivo principale. In attacco si cerca un vero e proprio bomber da 20 gol stagionali. In quest'ottica, secondo calciomercato.it, il Milan starebbe seguendo Jonathan Rowe del Bologna. La valutazione? Circa 30 milioni di euro.

Modric, come sta?

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Ieri sera a San Siro si è giocato il big match della 34esima giornata di campionato. Milan-Juventus, terminato poi con un pareggio a reti inviolate (0-0 e un punto a testa ciascuno). Uno dei protagonisti principali della sfida è stato sicuramente Luka Modric ma, nel finale della gara, il croato ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio.

Durante il match, il numero 14 rossonero, in uno scontro aereo con Locatello, è stato costretto a lasciare il campo intorno all'80esimo minuto di gioco. L'ex centrocampista dei Blancos, visibilmente frastornato, è stato subito raggiunto dallo staff medico rossonero. Dopo aver lasciato San Siro, il croato effettuerà, nella giornata di oggi, degli Sami specifici.

Le parole di Allegri

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Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha voluto rilasciare alcune parole ai microfoni di  ‘TeleLombardia’ dopo Milan-Juventus, partita valida per la 34^ giornata della Serie A 2025-2026 e terminata con un pareggio a reti inviolate.  L'allenatore rossonero ha dichiarato che "è stata una partita equilibrata, la posta in palio era molto alta. Solo l'episodio la poteva stappare. Abbiamo avuto un paio di episodi favorevoli noi, un paio loro, è giusto il risultato".

Successivamente, si è parlato anche dell'obiettivo Champions, con Allegri che ha dichiarato "Mancano 6 punti, però bisogna vincere due partite ancora".

Procuratori a San Siro...

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Nella serata di eri, oltre a diverse stelle del calcio, a San Siro erano perenti anche Pini Zahavi e Paul Latouche, due procuratori importantissimi che curano gli interessi di Lewandowski e Jean-Philippe Mateta.

Lewandowski, in scadenza col Barcellona, è osservato sia dal Milan che dalla Juventus, con i rossoneri che vorrebbero portarlo a Milano. Ci sono, però, anche molte richieste dall'MLS e dall'Arabia Saudita.

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