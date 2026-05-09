Sugli spalti di San Siro è, infatti, attesa una forte contestazione da parte dei tifosi rossoneri nei confronti di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan. A parlare di tutto ciò ci ha pensato il giornalista Peppe Di Stefano, inviato di SkySport24 per il Milan. Le sue parole:
Milan, parla Di Stefano—
"Domani ci sarà una protesta forte allo stadio nei confronti della dirigenza: non è un momento semplice e non lo è da 3 anni. Dall'addio di Paolo Maldini c'è una contestazione all'anno e anche le cose dal punto di vista sportivo ultimamente le cose non vanno assolutamente bene"
Parole che confermano il malumore dei tifosi rossoneri per l'operato dell'AD. Con dei risultati che faticano ad arrivare e gli 'scarsi' investimenti in ottica mercato, i tifosi rossoneri si sentono sempre più lontani dal 'loro' club. La sfida contro i nerazzurri, perciò, rappresenterà molto più di una semplice partita.
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