PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Atalanta, clima rovente. Di Stefano: “Domani ci sarà una protesta forte allo stadio”

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Atalanta, clima rovente. Di Stefano: “Domani ci sarà una protesta forte allo stadio”

Milan-Atalanta, clima rovente. Di Stefano: “Domani ci sarà una protesta forte allo stadio” - immagine 1
Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo, ma domani sarà protesta: le parole di Peppe Di Stefano
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo. Domani sera, presso lo stadio di San Siro alle ore 20:45 andrà in scena Milan-Atalanta, big match della 36esima giornata di campionato. Un vero e proprio scontro valido per l'Europa: se domani il Milan vincerà, alla formazione di Allegri mancherebbero solamente 3 punti per la qualificazione matematica.

Proprio dopo la sconfitta contro il Sassuolo, i rossoneri sono chiamati a reagire, conquistato i 3 punti. A tenere altissima la tensione, però, oltre alla lotta per la Champions League e all'importanza del match stesso, ci sarà anche una contestazione.

LEGGI ANCHE

Sugli spalti di San Siro è, infatti, attesa una forte contestazione da parte dei tifosi rossoneri nei confronti di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan. A parlare di tutto ciò ci ha pensato il giornalista Peppe Di Stefano, inviato di SkySport24 per il Milan. Le sue parole:

Milan, parla Di Stefano

—  

 "Domani ci sarà una protesta forte allo stadio nei confronti della dirigenza: non è un momento semplice e non lo è da 3 anni. Dall'addio di Paolo Maldini c'è una contestazione all'anno e anche le cose dal punto di vista sportivo ultimamente le cose non vanno assolutamente bene"

Parole che confermano il malumore dei tifosi rossoneri per l'operato dell'AD. Con dei risultati che faticano ad arrivare e gli 'scarsi' investimenti in ottica mercato, i tifosi rossoneri si sentono sempre più lontani dal 'loro' club. La sfida contro i nerazzurri, perciò, rappresenterà molto più di una semplice partita.

Leggi anche
Theo Hernández trascina l’Al-Hilal alla vittoria. I dati e il confronto con Estupiñán
Ex Milan, Deulofeu verso il ritorno? Lo spagnolo non si arrende

© RIPRODUZIONE RISERVATA