Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo, ma domani sarà protesta: le parole di Peppe Di Stefano

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo. Domani sera, presso lo stadio di San Siro alle ore 20:45 andrà in scena Milan-Atalanta , big match della 36esima giornata di campionato. Un vero e proprio scontro valido per l'Europa: se domani il Milan vincerà, alla formazione di Allegri mancherebbero solamente 3 punti per la qualificazione matematica.

Proprio dopo la sconfitta contro il Sassuolo, i rossoneri sono chiamati a reagire, conquistato i 3 punti. A tenere altissima la tensione, però, oltre alla lotta per la Champions League e all'importanza del match stesso, ci sarà anche una contestazione.