Un ex calciatore del Milan che nella sua vita calcistica ha sofferto tantissimo è sicuramente Gerard Deulofeu ma, dopo anni scuri, il calciatore potrebbe riedere a breve la luce. Lo spagnolo, classe 1994, si è infortunato al crociato destro lo scorso 22 gennaio 2023, ben 3 anni fa: da quel momento in poi, nessun campo da calcio ha potuto vederlo.