L'esperienza al Milan—
Arrivato al Milan nel 2017 in prestito secco fino a giugno, Deulofeu debutta con la maglia rossonera nel gennaio contro il Torino, subentrando all'allora attaccante rossonero, Carlos Bacca, durante il match di Coppa Italia contro la Juventus (terminato 2-1 per i bianconeri).
Nel febbraio del 2017, lo spagnolo segna il suo primo gol al Milan contro la Fiorentina. Nel maggio, invece, contro il Bologna, segna il primo gol rossonero che porterà alla consolidazione del 6 posto, valido per i preliminari di Europa League. Nel giugno del 2017, però, il Barcellona esercita il diritto di recompra e riporta il calciatore in terra Spagnola. Chiude, perciò, la sua esperienza al Milan con 17 presenze e 4 gol, entrando però nel cuore di tutti i tifosi rossoneri.
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