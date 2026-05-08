PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, Deulofeu verso il ritorno? Lo spagnolo non si arrende

EX MILAN

Ex Milan, Deulofeu verso il ritorno? Lo spagnolo non si arrende

Ex Milan, Deulofeu verso il ritorno? Lo spagnolo non si arrende - immagine 1
Gerard Deulofeu, ex calciatore del Milan, dopo anni bui potrebbe far ritorno sul terreno di gioco: la situazione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un ex calciatore del Milan che nella sua vita calcistica ha sofferto tantissimo è sicuramente Gerard Deulofeu ma, dopo anni scuri, il calciatore potrebbe riedere a breve la luce. Lo spagnolo, classe 1994, si è infortunato al crociato destro lo scorso 22 gennaio 2023, ben 3 anni fa: da quel momento in poi, nessun campo da calcio ha potuto vederlo.

Milan, Deulofeu torna in campo?

—  

Quando ormai sembrava tutto finito, l'attaccante non si è arreso, sperando prima o poi di ritornare in campo. Attualmente svincolato, ovvero senza squadra, l'ex calciatore del Milan è tornato ad allenarsi in solitaria. Il sogno dell'attaccante spagnolo, dopo l'esperienza all'Udinese, è tornare ai massimi livelli da professionista.

LEGGI ANCHE

L'esperienza al Milan

—  

Arrivato al Milan nel 2017 in prestito secco fino a giugno, Deulofeu debutta con la maglia rossonera nel gennaio contro il Torino, subentrando all'allora attaccante rossonero, Carlos Bacca, durante il match di Coppa Italia contro la Juventus (terminato 2-1 per i bianconeri).

Nel febbraio del 2017, lo spagnolo segna il suo primo gol al Milan contro la Fiorentina. Nel maggio, invece, contro il Bologna, segna il primo gol rossonero che porterà alla consolidazione del 6 posto, valido per i preliminari di Europa League. Nel giugno del 2017, però, il Barcellona esercita il diritto di recompra e riporta il calciatore in terra Spagnola. Chiude, perciò, la sua esperienza al Milan con 17 presenze e 4 gol, entrando però nel cuore di tutti i tifosi rossoneri.

Leggi anche
Criscitiello senza filtri: “Allegri ha fallito. Il Milan deve cambiare registro”
Milan, le notizie top di oggi: Leao, addio vicino? Proposto Gabriel Jesus!

© RIPRODUZIONE RISERVATA