Una giornata un po' movimentata per il Milan. In attesa del big match contro l'Atalanta, in programma domenica 10 alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, sono state molte le notizie legate ai rossoneri. Dalla petizione lanciata dai tifosi nei confronti di furlani, fino al mercato, con i possibili addii di Rafael Leao e Christian Pulisic. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito 'PianetaMilan.it' nella giornata di oggi, giovedì 7 maggio 2026.