Michele Criscitiello, giornalista sportivo e conduttore e direttore di Sportitalia ha voluto spendere alcune parole sul Milan...

Alessia Scataglini 8 maggio 2026 (modifica il 8 maggio 2026 | 21:56)

Michele Criscitiello, giornalista sportivo e conduttore e direttore di Sportitalia, ha voluto spendere alcune parole analizzando senza nessun filtro l'attuale stagione calcistica di Serie A. Il giornalista si è voluto soffermare sulle prestazione delle principali big del campionato, parlando anche di tutti gli allenatori.

Secondo Criscitiello, che ha definito la Serie A 'il campionato dei rimpianti', nel corso della stagione si sono visti dei propri ribaltoni e risultati del tutto inattesi. In particolare, il giornalista ha voluto parlare del lavoro svolto da Chivu, alla sua prima esperienza in una Big italiana. Allo stesso tempo, però, non sono mancate delle dure critiche nei confronti degli altri allenatori come, ad esempio Massimiliano Allegri, condottiero del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: