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Criscitiello senza filtri: “Allegri ha fallito. Il Milan deve cambiare registro”

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Michele Criscitiello, giornalista sportivo e conduttore e direttore di Sportitalia ha voluto spendere alcune parole sul Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Michele Criscitiello, giornalista sportivo e conduttore e direttore di Sportitalia, ha voluto spendere alcune parole analizzando senza nessun filtro l'attuale stagione calcistica di Serie A. Il giornalista si è voluto soffermare sulle prestazione delle principali big del campionato, parlando anche di tutti gli allenatori.

Secondo Criscitiello, che ha definito la Serie A 'il campionato dei rimpianti', nel corso della stagione si sono visti dei propri ribaltoni e risultati del tutto inattesi. In particolare, il giornalista ha voluto parlare del lavoro svolto da Chivu, alla sua prima esperienza in una Big italiana. Allo stesso tempo, però, non sono mancate delle dure critiche nei confronti degli altri allenatori come, ad esempio Massimiliano Allegri, condottiero del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

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"E’ anche il campionato dei rimpianti. Chivu arriva e da inesperto vince al primo colpo contro le vecchie volpi della nostra serie A. Massimiliano Allegri ha fallito, Luciano Spalletti non vince neanche con una squadra già retrocessa, Gian Piero Gasperini se arriva quarto (molto difficile) pensa di aver fatto un miracolo. Antonio Conte fallisce in Europa ma si conferma in Italia. Tenere il Napoli in Champions è un grande traguardo. Vincere ogni anno lo scudetto è impossibile. Sabato abbiamo avuto la conferma che questo è un campionato da parametri… zero. In termini di gol. Non segniamo, non giochiamo e non produciamo. Vogliamo cambiare il calcio nella parte politica ma dobbiamo cambiarlo anche nella mentalità degli allenatori."

Successivamente, Ciscitiello ha voluto ricordare come, ad un tempo, i migliori tecnici al mondo erano italiani (basti pensare a Capello, Sacchi, Trapattoni...). Ad oggi, invece, molti hanno 'smesso di far giocare le proprie squadre'. Alla fine del suo intervento, il giornalista ha voluto lanciare anche un consiglio a Milan e Juventus...

"Una volta avevamo i migliori tecnici del mondo, oggi abbiamo allenatori paurosi che hanno smesso di far giocare le loro squadre. La paura tremenda del risultato che non porta ad esprimersi. Basta paura, abbiamo bisogno di coraggio. A partire dagli allenatori. Chi deve cambiare registro sono Milan e Juventus. Il Napoli ha fatto quello che doveva fare. L’Inter ha vinto e si deve godere la festa. E’ il successo di Chivu ma, in questo caso, anche della meritocrazia. Hanno vinto i più forti".

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