Milan, senti De Paola
Secondo De Paola, questa è una situazione che il Milan ha già da diverso tempo. Ha, però, anche difeso il lavoro di Furlani, dichiarando che è un ottimo AD:
"È una situazione che si trascina da troppo tempo. Una spia sono le parole di Confalonieri, che ha avuto parole pungenti, della serie che i fondi non possono avere una competenza marcata e rivedrebbe un ritorno di Galliani per far tornare le cose a posto. Il problema è che Furlani è un ottimo amministratore, ma la smania di prevalere nei giudizi sugli altri crea attriti all'interno della società, ossia ds, ad e allenatore.
Secondo De Paola, la 'superiorità' di pensiero di Furlani non è in malafede, ma è anche vero che negli ultimi anni ci son stati troppi momenti di ripartenza:
"E' un tifoso acceso del Milan, non credo che questa sua intromissione sia in malafede o per prevaricare gli altri. Negli ultimi anni però ci sono stati troppi eventi e ripartenze. La società deve essere indetificabile anche con personaggi che ricordano la storia del Milan"
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