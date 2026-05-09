Ombre sempre più lunghe sul possibile futuro del Milan: il tutto potrebbe passare dalla qualificazione in Champions League (tra Atalanta, Genoa e Cagliari servono due vittorie e sei punti). Questa mattina in particolare, il clima rossonero è stato contraddistinto dalla parola 'rivoluzione'. L'indiscrezione maggiore vorrebbe l'amministratore delegato Giorgio Furlani volere come nuovo direttore sportivo Tony D'Amico (oggi all'Atalanta) con Vincenzo Italiano in panchina (oggi al Bologna). Massimiliano Allegri, in questo scenario per ora solo ipotizzato, potrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Italia.
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Milan, Allegri rompe il silenzio sulle voci di addio: “Ecco dove sarò l’anno prossimo”
Milan, Allegri ancora chiaro sul suo futuro
Una domanda interessante è arrivata proprio a Massimiliano Allegri in conferenza stampa. E si parla di come si vedrebbe nel ruolo di CT dell'Italia e di tutto quello che comporterebbe quel tipo di ruolo. L'allenatore rossonero ha risposto così: "Non mi sono posto il problema. I problemi cerco di risolverli in un attimo". Poi la frase molto importante sul suo futuro in rossonero che cerca di spegnere un po' le voci infuocate di queste ore: "Per me la cosa più importante è il Milan, ora e il prossimo anno. Ad altro non ho pensato perché il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile". Dichiarazioni molto, molto importanti quelle di Massimiliano Allegri visto il clima non sereno che sta accompagnando il Milan alla partita di domani sera contro l'Atalanta.
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