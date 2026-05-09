Una domanda interessante è arrivata proprio a Massimiliano Allegri in conferenza stampa. E si parla di come si vedrebbe nel ruolo di CT dell'Italia e di tutto quello che comporterebbe quel tipo di ruolo. L'allenatore rossonero ha risposto così: "Non mi sono posto il problema. I problemi cerco di risolverli in un attimo". Poi la frase molto importante sul suo futuro in rossonero che cerca di spegnere un po' le voci infuocate di queste ore: "Per me la cosa più importante è il Milan, ora e il prossimo anno. Ad altro non ho pensato perché il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile". Dichiarazioni molto, molto importanti quelle di Massimiliano Allegri visto il clima non sereno che sta accompagnando il Milan alla partita di domani sera contro l'Atalanta.