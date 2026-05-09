Se quando parla di compattezza societaria dice la verità ai tifosi: "Dico che quest'anno abbiamo lavorato bene. Nell'ultimo periodo sono mancati i risultati. Ora i tifosi ci devono dare una mano, tutti dobbiamo fare in modo che il Milan giochi in Champions League, poi quando si fanno confronti ci sono cose su cui siamo tutti d'accordo (che è difficile), ma attraverso il confronto si può crescere. L'importante è che tutti lavorino per il Milan: perché mi hanno insegnato che tutti passano, ma il Milan resta. Chi è nel Milan deve lavorare per il Milan, perché ha una storia e un DNA meraviglioso da difendere. Abbiamo un senso di responsabilità grosso".