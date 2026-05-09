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CONFERENZA

Milan, Allegri risponde alla contestazione contro Furlani: “Ecco cosa succede in società”

Milan, Allegri risponde alla contestazione contro Furlani: 'Ecco cosa succede in società'
Massimiliano Allegri interviene sulla contestazione a Giorgio Furlani e sulla petizione dei tifosi: ecco le parole dell'allenatore prima di Milan-Atalanta in conferenza stampa
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il clima rovente intorno a Milan-Atalanta non poteva che essere anche uno dei temi della conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Si, perché per domani è attesa una contestazione dei tifosi contro quanto fatto in questi anni dall'AD rossonero Giorgio Furlani. In più, la petizione per fare dimettere il CEO del Milan è arrivata quasi a quota 40mila firme. "A livello dirigenziale e con la società, al di là dei confronti dove ognuno dice giustamente la sua e non tutti possiamo essere d'accordo, tutti abbiamo l'obiettivo di arrivare in Champions". Questa la risposta di Massimiliano Allegri che poi invita i tifosi al sostegno: "Domani abbiamo bisogno dei tifosi, perché domani tutti insieme dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo".

Milan, Allegri allontana le voci societarie

Sulla società e la voglia di vincere Allegri continua così: "Non sono mai stato da solo. Quando abbiamo fatto incontri e riunioni c'è sempre stato un confronto: abbiamo cercato di far sì che la squadra potesse ottenere dei risultati e che potesse essere sostenibile. Quest'anno abbiamo lavorato bene". Poi ancora sui tifosi: "I tifosi ci devono dare una mano perché tutti insieme dobbiamo fare in modo che il Milan giochi in Champions.

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Poi ancora il passaggio sulla società e l'unione di vedute sul futuro: "L'importante è che tutti lavorino per il club Milan: mi hanno insegnato e ho appreso che nel Milan sono passati in tanti ma quello che rimane è sempre il club. Chi è all'interno del Milan deve lavorare per il club che ha una storia da difendere e un DNA glorioso. Io l'ho riscontrato nei dirigenti ma poi non è facile fare risultati".

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