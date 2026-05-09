Poi ancora il passaggio sulla società e l'unione di vedute sul futuro: "L'importante è che tutti lavorino per il club Milan: mi hanno insegnato e ho appreso che nel Milan sono passati in tanti ma quello che rimane è sempre il club. Chi è all'interno del Milan deve lavorare per il club che ha una storia da difendere e un DNA glorioso. Io l'ho riscontrato nei dirigenti ma poi non è facile fare risultati".