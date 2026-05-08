Due sconfitte pesanti nelle ultime partite di Serie A: il Milan è crollato in casa contro l'Udinese e in trasferta contro il Sassuolo. Due partite, zero gol fatti e 5 subiti da parte dei rossoneri. Se allarghiamo l'analisi alle ultime sette di campionato, i numeri non sorridono al Milan: i rossoneri hanno perso 4 partite, con due vittorie e un pareggio. 7 punti conquistati sui 21 disponibili, con 4 gol segnati e 9 gol subiti. Contro l'Atalanta non ci sono più jolly da giocarsi e serve solo vincere: la Roma, quinta, si trova a meno 3 e ha il vento nelle vele dopo aver dominato in casa la Fiorentina.
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Milan-Atalanta, Allegri parla in conferenza: orario e data | PM
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa in vista della partita di domenica sera contro l'Atalanta. Ecco tutti i dettagli
Milan-Atalanta, orario e data della conferenza di Allegri
Mancano tre partite al termine del campionato di Serie A 2025-26, e al Milan servono due vittorie per la matematica certezza di giocare la Champions League. Le prossime partite decisive saranno in casa contro l'Atalanta, in trasferta con il Genoa e contro il Cagliari ancora a San Siro. Si parte proprio contro la squadra di Palladino: gara in programma domenica 10 maggio al Meazza alle ore 20:45. Come al solito, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri parlerà alla vigilia della sfida in conferenza stampa a Milanello. Secondo quanto raccolto da Pianeta Milan, l'orario sarà alle 12:00.
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