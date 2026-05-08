Milan-Atalanta, Allegri parla in conferenza: orario e data | PM

Due sconfitte pesanti nelle ultime partite di Serie A: il Milan è crollato in casa contro l'Udinese e in trasferta contro il Sassuolo. Due partite, zero gol fatti e 5 subiti da parte dei rossoneri. Se allarghiamo l'analisi alle ultime sette di campionato, i numeri non sorridono al Milan: i rossoneri hanno perso 4 partite, con due vittorie e un pareggio. 7 punti conquistati sui 21 disponibili, con 4 gol segnati e 9 gol subiti. Contro l'Atalanta non ci sono più jolly da giocarsi e serve solo vincere: la Roma, quinta, si trova a meno 3 e ha il vento nelle vele dopo aver dominato in casa la Fiorentina.