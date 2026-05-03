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CONFERENZA STAMPA

Palladino avvisa il Milan: “Stiamo creando tanto, fino alla fine dobbiamo dare tutto”

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Nella giornata di ieri, l'Atalanta di Raffaele Palladino ha pareggiato in casa contro il Genoa, le parole dell'allenatore e l'avviso al Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di ieri, l'Atalanta del giovane Raffaele Palladino è scesa nuovamente in campo, ma il risultato non è stato dei migliori: contro il Genoa in casa, la Dea non è andata oltre il pareggio a reti inviolate contro il Genoa di Daniel De Rossi. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dei nerazzurri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni legate alla prestazione dei suoi ragazzi, ma non solo. Palladino ha voluto 'avvisare' anche il Milan, prossima avversaria a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole merito:

Atalanta, Palladino manda un messaggio al Milan

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«Credo che sia sotto gli occhi di tutti che stiamo creando tanto, però nell’ultimo periodo ci sta girando male, ci sono state anche occasioni clamorose, traverse e pali. Non credo alla sfortuna, ci sono state anche occasioni clamorose, traverse e pali. Non credo alla sfortuna, ci sono periodi dove crei meno e concretizzi di più di quello che produci. Dobbiamo accettarlo, bisogna lavorare per alzare la qualità negli ultimi metri e dare soluzioni migliori.

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Indubbiamente siamo arrivati un po’ scarichi di energie mentali e fisiche, ma è fisiologico avere meno energie a questo punto del campionato. Noi dobbiamo difendere il settimo posto in questo rush finale. Cercheremo di giocare come sempre e migliorare sotto l’aspetto del goal. Non sono felice del settimo posto perché punto sempre a qualcosa in più, perché fino alla fine di questo campionato dobbiamo dare tutto, per prepararci ad un’Atalanta più forte il prossimo anno».

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