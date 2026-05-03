Palladino avvisa il Milan: “Stiamo creando tanto, fino alla fine dobbiamo dare tutto”

Nella giornata di ieri, l' Atalanta del giovane Raffaele Palladino è scesa nuovamente in campo, ma il risultato non è stato dei migliori: contro il Genoa in casa, la Dea non è andata oltre il pareggio a reti inviolate contro il Genoa di Daniel De Rossi . Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dei nerazzurri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni legate alla prestazione dei suoi ragazzi, ma non solo. Palladino ha voluto 'avvisare' anche il Milan , prossima avversaria a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole merito:

Atalanta, Palladino manda un messaggio al Milan

«Credo che sia sotto gli occhi di tutti che stiamo creando tanto, però nell’ultimo periodo ci sta girando male, ci sono state anche occasioni clamorose, traverse e pali. Non credo alla sfortuna, ci sono state anche occasioni clamorose, traverse e pali. Non credo alla sfortuna, ci sono periodi dove crei meno e concretizzi di più di quello che produci. Dobbiamo accettarlo, bisogna lavorare per alzare la qualità negli ultimi metri e dare soluzioni migliori.