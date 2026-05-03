Palladino avvisa il Milan: “Stiamo creando tanto, fino alla fine dobbiamo dare tutto”

Milan, le notizie top di oggi: il crollo col Sassuolo e il super successo di Oddo. Le ultime di mercato
Indubbiamente siamo arrivati un po’ scarichi di energie mentali e fisiche, ma è fisiologico avere meno energie a questo punto del campionato. Noi dobbiamo difendere il settimo posto in questo rush finale. Cercheremo di giocare come sempre e migliorare sotto l’aspetto del goal. Non sono felice del settimo posto perché punto sempre a qualcosa in più, perché fino alla fine di questo campionato dobbiamo dare tutto, per prepararci ad un’Atalanta più forte il prossimo anno».
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