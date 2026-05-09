Domani è attesa la protesta dei tifosi rossoneri nei confronti del lavoro dell'amministratore delegato Giorgio Furlani (c'è anche una petizione per le sue dimissioni). In più si parla di possibili rivoluzioni sia in società che in panchina. Allegri non ci pensa: "In questi momenti invece di parlare e dire, c'è solamente da fare. Non sono preoccupato: bisogna vedere le cose in maniera positiva". Poi l'allenatore rossonero sottolinea: "Abbiamo il destino nelle nostre mani: il calcio è bello perché in 90 minuti può e deve cambiare tutto". Allegri deve dare una svolta importante per chiudere la stagione con l'obiettivo Champions League da raggiungere. Questo il trend delle ultime sette da invertire: 7 punti conquistati sui 21 disponibili, con 4 gol segnati e 9 gol subiti.