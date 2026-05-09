"Non è che in due giorni migliori la condizione atletica: in questo momento qui è l'aspetto mentale che conta". L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri parla così nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Partita decisiva per i rossoneri che hanno ancora bisogno di sei punti per qualificarsi alla prossima edizione di Champions League. "Non bisogna perdere voglia, convinzione e soprattutto entusiasmo", avvisa l'allenatore rossonero. "Ci vuole coraggio domani, senza spendere energie in altre cose ma soprattutto mettendo l'attenzione nella partita di domani sera". Si perché il clima intorno al Milan non è tranquillo.
CONFERENZA
Allegri avvisa il Milan: “Non bisogna perdere voglia, convinzione e soprattutto entusiasmo”
Allegri parla così del momento del Milan
Domani è attesa la protesta dei tifosi rossoneri nei confronti del lavoro dell'amministratore delegato Giorgio Furlani (c'è anche una petizione per le sue dimissioni). In più si parla di possibili rivoluzioni sia in società che in panchina. Allegri non ci pensa: "In questi momenti invece di parlare e dire, c'è solamente da fare. Non sono preoccupato: bisogna vedere le cose in maniera positiva". Poi l'allenatore rossonero sottolinea: "Abbiamo il destino nelle nostre mani: il calcio è bello perché in 90 minuti può e deve cambiare tutto". Allegri deve dare una svolta importante per chiudere la stagione con l'obiettivo Champions League da raggiungere. Questo il trend delle ultime sette da invertire: 7 punti conquistati sui 21 disponibili, con 4 gol segnati e 9 gol subiti.
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