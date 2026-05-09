PIANETAMILAN news milan ultime notizie Theo Hernández trascina l’Al-Hilal alla vittoria. I dati e il confronto con Estupiñán

ULTIME MILAN NEWS

Theo Hernández trascina l’Al-Hilal alla vittoria. I dati e il confronto con Estupiñán

Theo Hernández trascina l'Al-Hilal alla vittoria. I dati e il confronto con Estupiñán
Theo Hernández brilla in Arabia con un gol da urlo: l'Al-Hilal vince la King's Cup. Ecco i numeri stagionali dell'ex terzino del Milan nella nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Una delle cessioni più pesanti dell'estate rossonera è stata quella di Theo Hernández all'Al-Hilal: il terzino francese ha lasciato il Diavolo per circa una ventina di milioni di euro e con questi numeri: 262 presenze con 34 gol e 45 assist. Una cessione che ha diviso i tifosi rossoneri, ma che torna in auge oggi, quando intorno al Milan ci sono dubbi sul futuro e le prestazioni di Estupiñán (preso al suo posto), stiano deludendo. L'ecuadoriano ha giocato 13 volte dal primo minuto: 0.39 di XG (gol attesi) e 1.44 di XA (assist attesi). Per fare un parallelo con la scorsa stagione di Theo Hernández (per molti ritenuta deludente): il francese ha chiuso l'anno con gli XA a quota 4.07 e gli XG a quota 2.66, segnando 4 reti e servendo 3 assist.

Ex Milan, grande gol di Theo Hernández

Il nome di Theo Hernández torna di moda per il suo gol decisivo per la vittoria dell'Al Hilal in King's Cup, la Coppa del Re saudita. 2-1 all'Al-Kholood con il francese che ha segnato una rete delle sue: tiro da fuori area con un sinistro chirurgico destinato all'angolino basso della porta. Di seguito il video della sua rete.

LEGGI ANCHE

L'ex Milan è poi uscito per infortunio nella ripresa, ma ha festeggiato il suo primo trofeo con la maglia dell'Al-Hilal. 5 presenze con 2 gol e un assist nella competizione per il francese. In Saudi Pro League le presenze salgono a quota 28 con 5 gol, 2 assist (tutti i dati del pezzo da Sofascore).

Leggi anche
Ex Milan, Deulofeu verso il ritorno? Lo spagnolo non si arrende
Criscitiello senza filtri: “Allegri ha fallito. Il Milan deve cambiare registro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA