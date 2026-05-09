Theo Hernández brilla in Arabia con un gol da urlo: l'Al-Hilal vince la King's Cup. Ecco i numeri stagionali dell'ex terzino del Milan nella nostra analisi
Una delle cessioni più pesanti dell'estate rossonera è stata quella di Theo Hernández all'Al-Hilal: il terzino francese ha lasciato il Diavolo per circa una ventina di milioni di euro e con questi numeri: 262 presenze con 34 gol e 45 assist. Una cessione che ha diviso i tifosi rossoneri, ma che torna in auge oggi, quando intorno al Milan ci sono dubbi sul futuro e le prestazioni di Estupiñán (preso al suo posto), stiano deludendo. L'ecuadoriano ha giocato 13 volte dal primo minuto: 0.39 di XG (gol attesi) e 1.44 di XA (assist attesi). Per fare un parallelo con la scorsa stagione di Theo Hernández (per molti ritenuta deludente): il francese ha chiuso l'anno con gli XA a quota 4.07 e gli XG a quota 2.66, segnando 4 reti e servendo 3 assist.
Ex Milan, grande gol di Theo Hernández
Il nome di Theo Hernández torna di moda per il suo gol decisivo per la vittoria dell'Al Hilal in King's Cup, la Coppa del Re saudita. 2-1 all'Al-Kholood con il francese che ha segnato una rete delle sue: tiro da fuori area con un sinistro chirurgico destinato all'angolino basso della porta. Di seguito il video della sua rete.