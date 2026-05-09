Una delle cessioni più pesanti dell'estate rossonera è stata quella di Theo Hernández all'Al-Hilal: il terzino francese ha lasciato il Diavolo per circa una ventina di milioni di euro e con questi numeri: 262 presenze con 34 gol e 45 assist. Una cessione che ha diviso i tifosi rossoneri, ma che torna in auge oggi, quando intorno al Milan ci sono dubbi sul futuro e le prestazioni di Estupiñán (preso al suo posto), stiano deludendo. L'ecuadoriano ha giocato 13 volte dal primo minuto: 0.39 di XG (gol attesi) e 1.44 di XA (assist attesi). Per fare un parallelo con la scorsa stagione di Theo Hernández (per molti ritenuta deludente): il francese ha chiuso l'anno con gli XA a quota 4.07 e gli XG a quota 2.66, segnando 4 reti e servendo 3 assist.