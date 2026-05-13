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Genoa-Milan, la probabile formazione rossonera: chance in attacco per Füllkrug? Le ultime news

Niclas Füllkrug, attaccante AC Milan, qui durante Milan-Atalanta 2-3 di Serie A
Ecco la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri per Genoa-Milan, partita della 37esima giornata della Serie A 2025-2026: l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug verso una maglia da titolare in attacco. Poi forse una gradita sorpresa
Daniele Triolo Redattore 

Genoa-Milan, partita della 37esima giornata della Serie A 2025-2026, originariamente prevista per domenica 17 maggio alle ore 12:30, è slittata a lunedì 18 maggio, alle ore 20:45, per decisione del Prefetto di Roma, che - spostando il derby della Capitale in quella data e in quell'orario - ha fatto sì che tutte le gare delle squadre impegnate nella corsa per un posto in Champions League si 'muovessero' all'unisono.

Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, avrà quindi un giorno in più per preparare un match di fondamentale importanza per il Diavolo. Soltanto vincendo, infatti, il Milan alimenterà le speranze di centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions. In caso di un'ulteriore sconfitta, contro il Genoa di Daniele De Rossi che, siamo sicuri, giustamente non regalerà niente a nessuno il tutto rischia di diventare un'impresa.

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Il problema è che Allegri arriverà a Genoa-Milan con tanti assenti. Saranno, infatti, squalificati Alexis Saelemaekers, Pervis Estupiñán e Rafael Leão, tutti ammoniti durante l'ultima partita interna contro l'Atalanta. Rientrerà, invece, dopo un turno di stop Fikayo Tomori mentre provano il recupero lampo Davide Bartesaghi e Christian Pulisic. Seppur non al 100%, l'esterno sinistro italiano e l'attaccante statunitense dovrebbero essere della partita.

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Poi c'è il capitolo Luka Modrić. Il croato vorrebbe tornare già in campo, malgrado il poco tempo intercorso tra la frattura dello zigomo sinistro e la conseguente operazione, indossando una maschera protettiva. Fosse per lui, andrebbe almeno in panchina al 'Ferraris' contro il 'Grifone'. I medici del Milan, però, non sembrano essere abbastanza convinti della bontà della cosa. Allegri per Genoa-Milan ha per il resto scelte piuttosto obbligate e un solo dubbio in attacco: il tedesco Niclas Füllkrug, ad oggi, è favorito su Pulisic per una maglia da titolare con Christopher Nkunku.

Füllkrug e Nkunku, nel 2023, vincevano insieme il titolo di capocannoniere della Bundesliga

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I due, Füllkrug e Nkunku, hanno disputato in questa stagione appena 172' insieme e sono partiti titolari soltanto in Napoli-Milan 1-0 dello scorso lunedì 6 aprile. E pensare che, una volta, stagione 2022-2023, i due, rispettivamente con le maglie di Werder Brema e RB Lipsia, si dividevano lo scettro di capocannoniere della Bundesliga con 16 gol. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione rossonera per Genoa-Milan di Marassi.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Jashari, Loftus-Cheek, Modrić (?), Pulisic, Giménez. Allenatore: Allegri.

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