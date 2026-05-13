Genoa-Milan, la probabile formazione: tre squalificati e tre rientri — Il problema è che Allegri arriverà a Genoa-Milan con tanti assenti. Saranno, infatti, squalificati Alexis Saelemaekers, Pervis Estupiñán e Rafael Leão, tutti ammoniti durante l'ultima partita interna contro l'Atalanta. Rientrerà, invece, dopo un turno di stop Fikayo Tomori mentre provano il recupero lampo Davide Bartesaghi e Christian Pulisic. Seppur non al 100%, l'esterno sinistro italiano e l'attaccante statunitense dovrebbero essere della partita.

Poi c'è il capitolo Luka Modrić. Il croato vorrebbe tornare già in campo, malgrado il poco tempo intercorso tra la frattura dello zigomo sinistro e la conseguente operazione, indossando una maschera protettiva. Fosse per lui, andrebbe almeno in panchina al 'Ferraris' contro il 'Grifone'. I medici del Milan, però, non sembrano essere abbastanza convinti della bontà della cosa. Allegri per Genoa-Milan ha per il resto scelte piuttosto obbligate e un solo dubbio in attacco: il tedesco Niclas Füllkrug, ad oggi, è favorito su Pulisic per una maglia da titolare con Christopher Nkunku.

Füllkrug e Nkunku, nel 2023, vincevano insieme il titolo di capocannoniere della Bundesliga — I due, Füllkrug e Nkunku, hanno disputato in questa stagione appena 172' insieme e sono partiti titolari soltanto in Napoli-Milan 1-0 dello scorso lunedì 6 aprile. E pensare che, una volta, stagione 2022-2023, i due, rispettivamente con le maglie di Werder Brema e RB Lipsia, si dividevano lo scettro di capocannoniere della Bundesliga con 16 gol. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione rossonera per Genoa-Milan di Marassi.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Jashari, Loftus-Cheek, Modrić (?), Pulisic, Giménez. Allenatore: Allegri.