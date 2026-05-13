Voci di una possibile rivoluzione continuano a farsi per il futuro del Milan . I rossoneri, a prescindere dalla qualificazione in Champions League o meno, potrebbero cambiare tutto: al momento, infatti, sarebbero in bilico le posizioni di Massimiliano Allegri, Igli Tare e anche quella di Giorgio Furlani . L'ad rossonero è stato fortemente contestato dai tifosi rossoneri durante la partita tra il Milan e l'Atalanta e potrebbe anche lasciare il Milan cambiando completamente il futuro della società. L'acquisizione totale di RedBird e l'uscita di scena da parte di Elliott, infatti, ha dato più potere in mano a Cardinale , che potrebbe cambiare davvero tutto. Ecco il parere di Carlo Pellegatti in merito dal suo canale 'YouTube'.

Milan, Pellegatti annuncia la rivoluzione di Cardinale

"Gerry Cardinale e Massimo Calvelli prenderanno le loro decisioni, che dovrebbero rivoluzionare questo Milan e riportarlo alla normalità. Mi auguro che tornino a fiorire le idee e i dettagli, anche se non mi illude che ci siano grandi investimenti, anche con la Champions League. Ma spero si torni all'identità, alla tradizione del nostro Milan. Per dimenticare questi 3 anni. Cardinale deve farsi perdonare il licenziamento di Maldini. Sbagliare si può, l'importante è capire dove hai sbagliato". Vedremo quindi se e cosa cambierà in estate e dopo la stagione. La qualificazione in Champions League, comunque, può spostare tantissimo: i vari Goretzka e altri possibili big, sarebbero quasi impossibili da prendere senza la massima competizione europea. Al Milan di Massimiliano Allegri serve vincere le due partite rimanenti contro Genoa e in casa contro il Cagliari.