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Pellegatti: “Cardinale deve farsi perdonare il licenziamento di Maldini. Prepara la rivoluzione”

Pellegatti: 'Cardinale deve farsi perdonare il licenziamento di Maldini. Prepara la rivoluzione'
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su 'YouTube' dei possibili cambi futuri per il Milan con Gerry Cardinale al timone. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Voci di una possibile rivoluzione continuano a farsi per il futuro del Milan. I rossoneri, a prescindere dalla qualificazione in Champions League o meno, potrebbero cambiare tutto: al momento, infatti, sarebbero in bilico le posizioni di Massimiliano Allegri, Igli Tare e anche quella di Giorgio Furlani. L'ad rossonero è stato fortemente contestato dai tifosi rossoneri durante la partita tra il Milan e l'Atalanta e potrebbe anche lasciare il Milan cambiando completamente il futuro della società. L'acquisizione totale di RedBird e l'uscita di scena da parte di Elliott, infatti, ha dato più potere in mano a Cardinale, che potrebbe cambiare davvero tutto. Ecco il parere di Carlo Pellegatti in merito dal suo canale 'YouTube'.

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Milan, Pellegatti annuncia la rivoluzione di Cardinale

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"Gerry Cardinale e Massimo Calvelli prenderanno le loro decisioni, che dovrebbero rivoluzionare questo Milan e riportarlo alla normalità. Mi auguro che tornino a fiorire le idee e i dettagli, anche se non mi illude che ci siano grandi investimenti, anche con la Champions League. Ma spero si torni all'identità, alla tradizione del nostro Milan. Per dimenticare questi 3 anni. Cardinale deve farsi perdonare il licenziamento di Maldini. Sbagliare si può, l'importante è capire dove hai sbagliato". Vedremo quindi se e cosa cambierà in estate e dopo la stagione. La qualificazione in Champions League, comunque, può spostare tantissimo: i vari Goretzka e altri possibili big, sarebbero quasi impossibili da prendere senza la massima competizione europea. Al Milan di Massimiliano Allegri serve vincere le due partite rimanenti contro Genoa e in casa contro il Cagliari.

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Chi è Calvelli

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Massimo Calvelli, nato a Montevarchi nel 1974, è stato Global Business Director presso Wilson Sporting Goods, European Marketing e National Sales Director presso Amer Sports e ha lavorato per 9 anni in Nike come Global Sports Marketing Director, dove ha gestito i contratti di sponsorizzazione di atleti come Roger Federer e Serena Williams. Dal 2020 al 2025 è stato Chief Executive Officer dell’Association of Tennis Professionals (Atp). Ora potrebbe prendere le redini del futuro del Milan insieme a Gerry Cardinale.

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