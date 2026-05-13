I numeri di Guirassy

Con la maglia del Borussia Dortmund, Guirassy ha collezionato 59 gol e 15 assist in 95 presenze totali. Nella Bundesliga in corso, il centravanti è già a quota 16 reti e 2 assist, a cui si aggiungono i 4 gol e 4 assist realizzati in Champions League. In questo momento, occupa il terzo posto nella classifica marcatori al pari di Patrik Schick e dietro soltanto a Deniz Undav (19) e Harry Kane (33). Allo Stoccarda, invece, aveva realizzato 44 reti in 58 gare. Un profilo di spessore internazionale che il Milan valuta per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.