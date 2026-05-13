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Calciomercato, Guirassy vuole lasciare Dortmund: il Milan ci prova. La valutazione e i numeri in carriera

Serhou Guirassy, obiettivo calciomercato AC Milan
Nuovo ritorno di fiamma per Serhou Guirassy: l'attaccante vuole lasciare il Borussia Dortmund e il Milan sfida Tottenham e Fenerbahce nel calciomercato estivo
Redazione PM

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport DE', Serhou Guirassy avrebbe comunicato al Borussia Dortmund la volontà di lasciare il club nella prossima sessione di calciomercato. Il Milan è sulle tracce del centravanti classe 1996, ma non è l'unica squadra: anche il Tottenham di Roberto De Zerbi e il Fenerbahce stanno monitorando da vicino la situazione. Nonostante un contratto valido fino al 2028, il guineano potrebbe lasciare la Germania già al termine della stagione.

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Calciomercato Milan, la richiesta del Dortmund per Guirassy

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Nel contratto di Guirassy è presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, esercitabile però soltanto da sette club: Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United e Arsenal. Al momento, tuttavia, nessuna di queste squadre ha manifestato interesse. La valutazione di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro (dati Transfermarkt.it). Per portare il giocatore a Milano, i rossoneri dovranno negoziare il Borussia Dortmund, che nel 2024 lo acquistò dallo Stoccarda per 18 milioni, strappandolo proprio al club di via Aldo Rossi.

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I numeri di Guirassy

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Con la maglia del Borussia Dortmund, Guirassy ha collezionato 59 gol e 15 assist in 95 presenze totali. Nella Bundesliga in corso, il centravanti è già a quota 16 reti e 2 assist, a cui si aggiungono i 4 gol e 4 assist realizzati in Champions League. In questo momento, occupa il terzo posto nella classifica marcatori al pari di Patrik Schick e dietro soltanto a Deniz Undav (19) e Harry Kane (33). Allo Stoccarda, invece, aveva realizzato 44 reti in 58 gare. Un profilo di spessore internazionale che il Milan valuta per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

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