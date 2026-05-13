Il giornalista Matteo Moretto svela i retroscena sui vertici societari del Milan: Furlani e Ibrahimović molto attivi e occhio al futuro del club. Ecco i dettagli
"Giorni importanti e di riunioni in casa Milan per capire il futuro", parla così il giornalista Matteo Moretto che ha aggiornato su 'YouTube' di cosa potrebbe cambiare dopo la fine della stagione per il Diavolo. Champions e non Champions, infatti, al Milan ci potrebbe essere una rivoluzione importante con Gerry Cardinale che potrebbe cambiare davvero tutto (leggi qui i dettagli). Le posizioni di Massimiliano Allegri, Igli Tare e Giorgio Furlani potrebbero essere tutte in bilico.
Milan, Moretto rivela: "Furlani e Ibrahimović molto attivi"
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"Non ci sono ancora decisioni prese, si aspetta la fine della stagione con il Milan che vuole giocare la Champions League la prossima stagione. In questi giorni, Furlani e Ibrahimović sono molto attivi per capire che strada prendere e quale sarà il Milan che verrà. Sotto esame ci sono Tare e Allegri. Da capire quanto potere e inerzia avrà Ibrahimović in tutto questo, ma sicuramente sono giorni molto importanti all'interno di Casa Milan. Giorni di confronti e di faccia a faccia per arrivare con le idee chiare al termine della stagione, coordinato e coadiuvato da Cardinale".