Milan, Moretto rivela: "Furlani e Ibrahimović molto attivi"

"Non ci sono ancora decisioni prese, si aspetta la fine della stagione con il Milan che vuole giocare la Champions League la prossima stagione. In questi giorni, Furlani e Ibrahimović sono molto attivi per capire che strada prendere e quale sarà il Milan che verrà. Sotto esame ci sono Tare e Allegri. Da capire quanto potere e inerzia avrà Ibrahimović in tutto questo, ma sicuramente sono giorni molto importanti all'interno di Casa Milan. Giorni di confronti e di faccia a faccia per arrivare con le idee chiare al termine della stagione, coordinato e coadiuvato da Cardinale".