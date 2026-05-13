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Milan, fari su Lewandowski a parametro zero: addio al Barcellona probabile, con un ‘ma’

Calciomercato Milan, Lewandowski addio al Barcellona vicino: il punto
Calciomercato Milan, continuano le voci sul possibile arrivo in rossonero di Robert Lewandowski, attaccante polacco del Barcellona. Le ultime da Fabrizio Romano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan continua la sua stagione: mancano solo due giornate al termine della Serie A e i rossoneri, nonostante le ultime sconfitte contro Udinese, Sassuolo e Atalanta, hanno ancora in mano il proprio destino. Vincendo contro Genoa e Cagliari, il Diavolo sarebbe matematicamente qualificato in Champions League. Questo perché il Milan ha il vantaggio degli scontri diretti sia con il Como che con la Roma. Serve però cambiare decisamente marcia e ripartire dagli ultimi minuti di Milan-Atalanta, in cui i rossoneri hanno messo in campo almeno un minimo di reazione emotiva.

Corsa Champions: i dati della crisi rossonera e il fattore mercato

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Partire contro il Genoa con la voglia e la fame viste negli ultimi minuti contro la Dea potrebbe essere l'unica carta per uscire dalla crisi delle ultime partite di Serie A per il Diavolo. I dati recenti sono impietosi: nelle ultime 8 giornate di campionato, il Milan ha perso 5 partite, collezionando appena due vittorie e un pareggio. Significa aver conquistato solo 7 punti sui 24 disponibili, con un bilancio horror di 6 gol segnati e ben 12 subiti.

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Centrare l'Europa che conta è vitale soprattutto per i piani societari: un conto è cercare profili importanti giocando la massima competizione europea, un conto è farlo senza il relativo budget e appeal. Discorso che vale sia a livello economico che per il blasone storico. Proprio per questo, in attacco si è parlato tantissimo del nome di Robert Lewandowski, centravanti del Barcellona che si libererà a zero a fine stagione. Questi i suoi numeri stagionali: 13 gol in 28 presenze in campionato e 4 gol in Champions League in 11 presenze (dati Transfermarkt).

Lewandowski a parametro zero: la verità di Fabrizio Romano sull'ingaggio

Il punto resta ovviamente legato allo stipendio, non tanto sulle qualità del giocatore: nonostante sia un classe 1988, il polacco potrebbe essere la boa dell'attacco del Milan, quella leadership d'area di rigore che manca da troppe stagioni a Milanello. Le richieste economiche dell'entourage rischiano però di essere fuori portata per il calcio italiano. A fare chiarezza ci ha pensato direttamente il giornalista Fabrizio Romano con un aggiornamento flash sul suo profilo X.

"Robert Lewandowski e il Barça, le trattative per il nuovo contratto sono completamente in stand-by e l’addio estivo è ormai vicinissimo. Se non arriverà una nuova proposta, Lewandowski lascerà da svincolato. Club della Saudi Pro League e della MLS interessati". E la Serie A? Romano smorza i possibili entusiasmi dei tifosi: "Club italiani tentati, ma giocatore troppo costoso". Vedremo se cambierà qualcosa nelle prossime settimane tramite qualche concessione del giocatore; al momento, l'affare sembrerebbe essere decisamente distante dai parametri economici dei rossoneri.

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