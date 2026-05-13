Calciomercato Milan, Lewandowski addio al Barcellona vicino: il punto

Il Milan continua la sua stagione: mancano solo due giornate al termine della Serie A e i rossoneri, nonostante le ultime sconfitte contro Udinese, Sassuolo e Atalanta, hanno ancora in mano il proprio destino. Vincendo contro Genoa e Cagliari, il Diavolo sarebbe matematicamente qualificato in Champions League. Questo perché il Milan ha il vantaggio degli scontri diretti sia con il Como che con la Roma. Serve però cambiare decisamente marcia e ripartire dagli ultimi minuti di Milan-Atalanta, in cui i rossoneri hanno messo in campo almeno un minimo di reazione emotiva.