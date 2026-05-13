Calciomercato Milan, Lewandowski addio al Barcellona vicino: il punto

Milan, superati i 100 milioni di plusvalenze: un incasso da record. Tutte le operazioni della stagione 2025-26
Centrare l'Europa che conta è vitale soprattutto per i piani societari: un conto è cercare profili importanti giocando la massima competizione europea, un conto è farlo senza il relativo budget e appeal. Discorso che vale sia a livello economico che per il blasone storico. Proprio per questo, in attacco si è parlato tantissimo del nome di Robert Lewandowski, centravanti del Barcellona che si libererà a zero a fine stagione. Questi i suoi numeri stagionali: 13 gol in 28 presenze in campionato e 4 gol in Champions League in 11 presenze (dati Transfermarkt).
Lewandowski a parametro zero: la verità di Fabrizio Romano sull'ingaggio
Il punto resta ovviamente legato allo stipendio, non tanto sulle qualità del giocatore: nonostante sia un classe 1988, il polacco potrebbe essere la boa dell'attacco del Milan, quella leadership d'area di rigore che manca da troppe stagioni a Milanello. Le richieste economiche dell'entourage rischiano però di essere fuori portata per il calcio italiano. A fare chiarezza ci ha pensato direttamente il giornalista Fabrizio Romano con un aggiornamento flash sul suo profilo X.
"Robert Lewandowski e il Barça, le trattative per il nuovo contratto sono completamente in stand-by e l’addio estivo è ormai vicinissimo. Se non arriverà una nuova proposta, Lewandowski lascerà da svincolato. Club della Saudi Pro League e della MLS interessati". E la Serie A? Romano smorza i possibili entusiasmi dei tifosi: "Club italiani tentati, ma giocatore troppo costoso". Vedremo se cambierà qualcosa nelle prossime settimane tramite qualche concessione del giocatore; al momento, l'affare sembrerebbe essere decisamente distante dai parametri economici dei rossoneri.
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