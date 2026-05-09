Capello ha parlato anche del problema gol per il Milan: "Pulisic si è fermato, Leão è sparito agonisticamente: Allegri deve lavorare su questi punti, ancora sta cercando soluzioni. A un certo punto il Milan sembrava tranquillo, ma l’unico che aveva capito di non poter stare tranquillo era Allegri che parlava sempre dei numeri necessari per qualificarsi: aveva percepito il polso della squadra". Contro l'Atalanta, Allegri potrebbe giocarsi la carta Santiago Giménez in attacco. Il messicano non ha ancora segnato in questa stagione in Serie A e, dal rientro post operazione, non è ancora partito da titolare. L'ultimo gol con la maglia rossonera è datato lo scorso settembre, in Coppa Italia contro il Lecce. Per trovare l'ultimo gol in Serie A, bisogna tornare alla doppietta contro il Bologna, datata maggio 2025. Ecco il pensiero di Capello: "Per quanto riguarda Giménez, non lo so: gli allenatori parlano coi giocatori, li vedono in allenamento e fanno le scelte per vincere. Poi il giocatore va in campo e magari delude, però le scelte sono sempre fatte dopo aver valutato mille aspetti". Chiusura su Leão: "Nel Milan, Leão deve giocare largo a sinistra, perché è dove rende di più: non è capace di giocare spalle alla porta".