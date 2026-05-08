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Piervincenzi: “Champions? Il Milan è quella messo peggio, ma se vince domenica è dentro”

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Andrea Piervincenzi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha voluto parlare della lotta Champions in Serie A: le parole sul Mialn e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La corsa alla Champions League, a sole 3 giornate dalla fine della Serie A, resta apertissima. Ogni partita, infatti, potrebbe ridisegnare quelle che saranno le posizioni finali in classifica, modificando così il futuro di ogni club. A commentare questa situazione ci ha pensato Andrea Piervincenzi ai microfoni di TMW Radio.

Secondo Piervincenzi, il campionato italiano sta vivendo una sorta di 'instabilità', propria perché ogni weekend si presentano dei veri e propri ribaltoni: quelle che sono le certezze del campionato, cadono contro le piccole in malo modo, modificando il cammino verso l'Europa. Le sue parole:

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Nella discussione, Piervincenzi ha voluto toccare diverse big di Serie a come, ad esempio Juventus e Milan. Spazio pero anche alla Roma di Gasperini.

 "Ogni domenica si ribaltano le gerarchie. Quello che è successo alla Juve non è normale, ha buttato via due punti contro una retrocessa. Una cosa non accettabile. Mi dimostri che non sai gestire certe cose, ma non parlo del tecnico. Il Milan è quella messo peggio, ma se batte l'Atalanta è dentro ed è davanti a tutte. La Roma sta meglio di tutte ora, con Parma e Verona può fare sei punti"

Prpio in ottica Milan, va ricordato che i rossoneri, domenica 10 maggio alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, affronteranno l'Atalanta di Raffaele Palladino, anch'essa alla ricerca di una qualificazione per l'Europa League. Si prospetta, perciò, un match davvero infuocato.

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