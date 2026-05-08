Andrea Piervincenzi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha voluto parlare della lotta Champions in Serie A: le parole sul Mialn e...

La corsa alla Champions League, a sole 3 giornate dalla fine della Serie A, resta apertissima. Ogni partita, infatti, potrebbe ridisegnare quelle che saranno le posizioni finali in classifica, modificando così il futuro di ogni club. A commentare questa situazione ci ha pensato Andrea Piervincenzi ai microfoni di TMW Radio.

Secondo Piervincenzi, il campionato italiano sta vivendo una sorta di 'instabilità', propria perché ogni weekend si presentano dei veri e propri ribaltoni: quelle che sono le certezze del campionato, cadono contro le piccole in malo modo, modificando il cammino verso l'Europa. Le sue parole: