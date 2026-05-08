Milan, parla Piervincenzi
Nella discussione, Piervincenzi ha voluto toccare diverse big di Serie a come, ad esempio Juventus e Milan. Spazio pero anche alla Roma di Gasperini.
"Ogni domenica si ribaltano le gerarchie. Quello che è successo alla Juve non è normale, ha buttato via due punti contro una retrocessa. Una cosa non accettabile. Mi dimostri che non sai gestire certe cose, ma non parlo del tecnico. Il Milan è quella messo peggio, ma se batte l'Atalanta è dentro ed è davanti a tutte. La Roma sta meglio di tutte ora, con Parma e Verona può fare sei punti"
Prpio in ottica Milan, va ricordato che i rossoneri, domenica 10 maggio alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, affronteranno l'Atalanta di Raffaele Palladino, anch'essa alla ricerca di una qualificazione per l'Europa League. Si prospetta, perciò, un match davvero infuocato.
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