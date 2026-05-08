Il girone di ritorno dei rossoneri, infatti, non è stato proprio il top. Sono ben 5 le sconfitte incassate dal Diavolo, l'ultima delle quali arrivata contro il Sassuolo grazie ai gol di Berardi e Laurentiè. Ora il diavolo è chiamato alla vittoria. Domenica, presso le mura di San Siro andrà in scena Milan-Atalanta, un vero e proprio match valido per l'Europa. A parlare di questo tema è stato anche l'ex calciatore rossonero Andriy Shevchenko, intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport 24 dopo il World Legends Padel Tour di Ginevra.