Milan, parla Shevchenko
"Sicuramente è un momento difficile. Penso che il Milan ha perso Modric che è un giocatore molto importante. Ho visto che Allegri ha chiesto alla squadra di stare allerta, perché la prossima partita si gioca contro l'Atalanta in casa ed è una partita molto importante. Penso che bisogna ritrovare entusiasmo che durante la stagione il Milan ha sempre avuto: avere fiducia in se stessi e aiutarsi l'uno con l'altro. Il traguardo della Champions League è importantissimo e il Milan ci deve arrivare con tutte le forze.
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