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Shevchenko: “Milan? Momento difficile. Deve arrivare in Champions con tutte le forze”

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Andriy Shevchenko, ex calciatore del Milan, ha voluto rilascia alcune parole sui rossoneri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

U finale di stagione molto complicato quello del Milan. Dopo una lunga stagione fisso al secondo posto, il Milan di Massimiliano Allegri si ritrova al terzo posto, scavalcato dal Napoli, immischiato in una lotta che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile.

Il girone di ritorno dei rossoneri, infatti, non è stato proprio il top. Sono ben 5 le sconfitte incassate dal Diavolo, l'ultima delle quali arrivata contro il Sassuolo grazie ai gol di Berardi e Laurentiè. Ora il diavolo è chiamato alla vittoria. Domenica, presso le mura di San Siro andrà in scena Milan-Atalanta, un vero e proprio match valido per l'Europa. A parlare di questo tema è stato anche l'ex calciatore rossonero Andriy Shevchenko, intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport 24 dopo il World Legends Padel Tour di Ginevra.

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 "Sicuramente è un momento difficile. Penso che il Milan ha perso Modric che è un giocatore molto importante. Ho visto che Allegri ha chiesto alla squadra di stare allerta, perché la prossima partita si gioca contro l'Atalanta in casa ed è una partita molto importante. Penso che bisogna ritrovare entusiasmo che durante la stagione il Milan ha sempre avuto: avere fiducia in se stessi e aiutarsi l'uno con l'altro. Il traguardo della Champions League è importantissimo e il Milan ci deve arrivare con tutte le forze.

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