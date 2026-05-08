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Jaissle: “Kessie top player! Interesse del Milan? E’ un club fantastico”

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Matthias Jaissle, allenatore dell'AI Ahli, ha voluto svelare alcuni retroscena legati al Milan, in particolare all'era Pioli...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Matthias Jaissle, attuale allenatore dell'AI Ahli, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset. Il giovane allenatore, vincitore della Supercoppa Saudita e di due AFC Champions League, ha voluto svelare alcuni retroscena legati al Milan.

Alcuni anni fa, infatti, si parlava proprio di un'interessamento del club rossoneri nei suoi confronti. Jaissle, infatti, ha voluto commentare queste voci, spostandosi poi a raccontare un aneddoto legato a Milan-Salisburgo, quando in panchina sedeva ancora Stefano Pioli. Spazio, però, anche per Franck Kessie, ex centrocampista rossonero. Le sue parole:

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Milan, senti Jaissle

"Come posso rispondere. Diciamo che all'epoca guardavo molte più partite del Milan e osservavo molto attentamente i giocatori rossoneri! Il Milan è un club fantastico e negli anni successivi fu davvero bello affrontarlo, in un'atmosfera incredibile come quella di San Siro. Prima di Milan-Salisburgo, i tifosi erano pazzeschi e cantavano 'Pioli is on fire'. Dissi a Pioli che aveva un grande privilegio a potersi godere quella situazione in ogni partita. Fu impressionante".

Dopodiché, l'allenatore tedesco si è voluto postare a parlare, per l'appunto di Franck Kessie: potrebbe ritornare a giocare in Europa dopo l'esperienza in Arabia?

"Certo, il presidente! E un top player, ha fatto bene qui all'Al Ahli, ha una grandissima professionalità. Se tornasse in Europa potrebbe giocare ancora ad alto livello e in società importanti".

Ricordiamo che Kessie, arrivato nell'estate del 2017 grazie ad un prestito biennale con riscatto obbligatorio (fissato a 28 milioni di euro) dall'Atalanta, è rimasto in rossonero fino al 2022, anno in cui la squadra di Pioli chiuse la propria stagione calcistica con un fantastico scudetto, il 19esimo, vinto a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

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