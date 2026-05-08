Milan, senti Jaissle
"Come posso rispondere. Diciamo che all'epoca guardavo molte più partite del Milan e osservavo molto attentamente i giocatori rossoneri! Il Milan è un club fantastico e negli anni successivi fu davvero bello affrontarlo, in un'atmosfera incredibile come quella di San Siro. Prima di Milan-Salisburgo, i tifosi erano pazzeschi e cantavano 'Pioli is on fire'. Dissi a Pioli che aveva un grande privilegio a potersi godere quella situazione in ogni partita. Fu impressionante".
Dopodiché, l'allenatore tedesco si è voluto postare a parlare, per l'appunto di Franck Kessie: potrebbe ritornare a giocare in Europa dopo l'esperienza in Arabia?
"Certo, il presidente! E un top player, ha fatto bene qui all'Al Ahli, ha una grandissima professionalità. Se tornasse in Europa potrebbe giocare ancora ad alto livello e in società importanti".
Ricordiamo che Kessie, arrivato nell'estate del 2017 grazie ad un prestito biennale con riscatto obbligatorio (fissato a 28 milioni di euro) dall'Atalanta, è rimasto in rossonero fino al 2022, anno in cui la squadra di Pioli chiuse la propria stagione calcistica con un fantastico scudetto, il 19esimo, vinto a Reggio Emilia contro il Sassuolo.
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