Matthias Jaissle, allenatore dell'AI Ahli, ha voluto svelare alcuni retroscena legati al Milan, in particolare all'era Pioli...

Matthias Jaissle, attuale allenatore dell'AI Ahli, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset. Il giovane allenatore, vincitore della Supercoppa Saudita e di due AFC Champions League, ha voluto svelare alcuni retroscena legati al Milan.