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Calciomercato Milan, rivoluzione in attacco? Il punto su Pulisic e Leao

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Il futuro del reparto più avanzato dl Milan potrebbe subire una rivoluzione: Pulisic, rinnovo congelato? Leao, saluti vicini? La situazione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il futuro del reparto più avanzato dl Milan potrebbe subire, a breve, una vera e propria rivoluzione. A fare il punto della situazione ci ha pensato direttamente il giornalista sportivo Claudio Raimondi ai microfoni di Sportmediaset. Il giornalista si è voluto soffermare, in modo molto particolare, sulla situazione legata a Christian Pulisic, numero 11 del Milan arrivato in rossonero nel 2023.

Milan, il punto su Pulisic

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Una delle questioni principali, come già detto, è proprio quella legata all'americano. L'esterno rossonero ha un contratto fino al giugno del 2027, ed è considerato uno degli elementi più importanti di tutta la rosa rossonera. Massimiliano Allegri starebbe spingendo, infatti per un suo prolungamento contrattuale.

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La situazione, però, impone delle vere e proprie riflessioni: se il Milan, nei prossimi mesi non avrà ancora rinnovato lo statuniteste, il rischio sarebbe quello di avvicinarsi ad anno nuovo con un pericolo chiamato 'parametro zero'. Momentaneamente le discussioni legate ad un possibile rinnovo sono congelate, lasciando il tutto in un limbo di attesa.

Leao, altra situazione di mercato

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Altra situazione delicata in casa rossonera è quella di Rafael Leao. Il calciatore ha una clausola rescissoria di ben 175 milioni di euro, il che è alquanto impossibile venderlo a quelle cifre. Il club rossonero però, da una sua ipotetica cessione, vorrebbe ricavare almeno 60 milioni di euro.

Attualmente non si registrano delle chiamate o degli interessamenti da parte di altre squadre per l'attaccante portoghese. Mesi fa solamente c'è stato un piccolo interessamento da parte dell'Al-Hilal, squadra araba dove milita anche Theo Hernandez, amico e vecchio compagno di squadra del portoghese.

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