La situazione, però, impone delle vere e proprie riflessioni: se il Milan, nei prossimi mesi non avrà ancora rinnovato lo statuniteste, il rischio sarebbe quello di avvicinarsi ad anno nuovo con un pericolo chiamato 'parametro zero'. Momentaneamente le discussioni legate ad un possibile rinnovo sono congelate, lasciando il tutto in un limbo di attesa.
Leao, altra situazione di mercato—
Altra situazione delicata in casa rossonera è quella di Rafael Leao. Il calciatore ha una clausola rescissoria di ben 175 milioni di euro, il che è alquanto impossibile venderlo a quelle cifre. Il club rossonero però, da una sua ipotetica cessione, vorrebbe ricavare almeno 60 milioni di euro.
Attualmente non si registrano delle chiamate o degli interessamenti da parte di altre squadre per l'attaccante portoghese. Mesi fa solamente c'è stato un piccolo interessamento da parte dell'Al-Hilal, squadra araba dove milita anche Theo Hernandez, amico e vecchio compagno di squadra del portoghese.
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