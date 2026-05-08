Il futuro del reparto più avanzato dl Milan potrebbe subire, a breve, una vera e propria rivoluzione. A fare il punto della situazione ci ha pensato direttamente il giornalista sportivo Claudio Raimondi ai microfoni di Sportmediaset. Il giornalista si è voluto soffermare, in modo molto particolare, sulla situazione legata a Christian Pulisic , numero 11 del Milan arrivato in rossonero nel 2023.

Milan, il punto su Pulisic

Una delle questioni principali, come già detto, è proprio quella legata all'americano. L'esterno rossonero ha un contratto fino al giugno del 2027, ed è considerato uno degli elementi più importanti di tutta la rosa rossonera. Massimiliano Allegri starebbe spingendo, infatti per un suo prolungamento contrattuale.