Milan, parla Bucchioni
" A gennaio dovevi andare sul mercato per prendere Malen, invece nulla. E' un calcio che deve guardare prima i conti. Ti serviva uno che mette al centro il gioco, fa crescere i giocatori. Se non vogliono spendere, devono fare questo, sennò Allegri non è il tecnico adatto a questo Milan. Se davvero c'è il Real Madrid, deve andarci subito".
Alla fine delle sue dichiarazioni, Bucchioni ha mandato anche un messaggio molto forte ad Allegri. Se l'attuale società non vuole investire in modo significativo sul mercato, il consiglio che il giornalista ha dato è quello di cambiare piazza. Negli ultimi mesi, infatti, si è parlato tantissimo di un potenziale interessamento del Real Madrid, anche se Allegri stesso a confermato la sua presenza sulla panchina rossonera.
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