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Bucchioni: “Milan, a gennaio dovevi prendere Malen, e invece nulla”

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Enzo Bucchioni, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla stagione fatta dal Milan di Allegri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Continuano a crescere i pensieri attorno al Milan, soprattutto visto il girone di ritorno dove i rossoneri di Allegri hanno perso molti punti a causa di prestazioni molto sottotono. Durante il suo intervento ai microfoni di TMW Radio, il giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha voluto analizzare alcune delle criticità che hanno colpito la squadra di via Aldo Rossi, soffermandosi in modo molto particolare sulle (mancate) scelte di mercato.

Secondo quanto riferito da Bucchioni stesso, il Milan avrebbe dovuto intervenire in maniera un po' più decisa e mirata già durante la sessione invernale di gennaio, puntando su alcuni profili che avrebbero potuto rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, già 'molto' corta rispetto magari a quella di altre big. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

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 " A gennaio dovevi andare sul mercato per prendere Malen, invece nulla. E' un calcio che deve guardare prima i conti. Ti serviva uno che mette al centro il gioco, fa crescere i giocatori. Se non vogliono spendere, devono fare questo, sennò Allegri non è il tecnico adatto a questo Milan. Se davvero c'è il Real Madrid, deve andarci subito".

Alla fine delle sue dichiarazioni, Bucchioni ha mandato anche un messaggio molto forte ad Allegri. Se l'attuale società non vuole investire in modo significativo sul mercato, il consiglio che il giornalista ha dato è quello di cambiare piazza. Negli ultimi mesi, infatti, si è parlato tantissimo di un potenziale interessamento del Real Madrid, anche se Allegri stesso a confermato la sua presenza sulla panchina rossonera.

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