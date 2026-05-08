Alla fine delle sue dichiarazioni, Bucchioni ha mandato anche un messaggio molto forte ad Allegri. Se l'attuale società non vuole investire in modo significativo sul mercato, il consiglio che il giornalista ha dato è quello di cambiare piazza. Negli ultimi mesi, infatti, si è parlato tantissimo di un potenziale interessamento del Real Madrid, anche se Allegri stesso a confermato la sua presenza sulla panchina rossonera.