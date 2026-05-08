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Serie A, Hubner e il VAR: “Importantissimo, ma serve gente che ha giocato”

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Durante il podcast 'Centrocampo', l'ex attaccante dell'Ancona Dario Hubner ha voluto commentare l'importanza del VAR nel mondo del calcio
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante l'ultima puntata del podcast 'Centrocampo', l'ex attaccante dell'Ancona e del Perugia Dario Hubner è stato ospite per raccontare diversi aneddoti e pensieri legati al mondo del calcio moderno. L'ex attaccante, ritiratosi nel 2011 dopo l'esperienza al Cavenago, ha voluto soffermarsi su un tema molto importante: il VAR.

Hubner ha voluto sottolineare la forte importanza della tecnologia nel calcio moderno, anche se ha voluto evidenziare la necessità di persone 'competenti' per valutare le immagini che poi verranno prese in considerazione. Secondo Hubner, infatti, in sala VAR dovrebbero stare alcune persone che abbiano giocato, almeno per un po' a calcio. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

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"Io credo che il VAR sia importantissimo, importantissimo perché una squadra piccola conta come una squadra grande, però bisogna essere anche bravi a leggere le immagini perché io dico una persona che legge le immagini deve aver per me giocato un po' a calcio, perché io so se l'attaccante lascia andare la gamba, cerca rigore, fa finta, uno che ha giocato calcio lo sa, ti rendi conto subito."

L'ex bomber ha poi continuato a sottolineare il fatto legato all'esperienza diretta per capire e interpretare una situazione delicata:

"Molte volte vedi un rigore e pensi che sia un rigorone poi senti uno che ha giocato e ti dice che non lo è, uno che ha giocato lo sa se ti sta provando a fregare. Quelli che vedono le immagini devono essere più bravi perché per me il VAR è una cosa eccezionale perché il fuorigioco anche di 1 centimetro è fuorigioco".

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