Serie A, Hubner sul VAR
"Io credo che il VAR sia importantissimo, importantissimo perché una squadra piccola conta come una squadra grande, però bisogna essere anche bravi a leggere le immagini perché io dico una persona che legge le immagini deve aver per me giocato un po' a calcio, perché io so se l'attaccante lascia andare la gamba, cerca rigore, fa finta, uno che ha giocato calcio lo sa, ti rendi conto subito."
L'ex bomber ha poi continuato a sottolineare il fatto legato all'esperienza diretta per capire e interpretare una situazione delicata:
"Molte volte vedi un rigore e pensi che sia un rigorone poi senti uno che ha giocato e ti dice che non lo è, uno che ha giocato lo sa se ti sta provando a fregare. Quelli che vedono le immagini devono essere più bravi perché per me il VAR è una cosa eccezionale perché il fuorigioco anche di 1 centimetro è fuorigioco".
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