Durante l'ultima puntata del podcast 'Centrocampo', l'ex attaccante dell'Ancona e del Perugia Dario Hubner è stato ospite per raccontare diversi aneddoti e pensieri legati al mondo del calcio moderno. L'ex attaccante, ritiratosi nel 2011 dopo l'esperienza al Cavenago, ha voluto soffermarsi su un tema molto importante: il VAR.