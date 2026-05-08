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Milan, Ordine: “Se i calciatori non centrano la porta la colpa è di Allegri?

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Franco Ordine, giornalista sportivo, ha voluto spezzare una lancia a favore di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante l'ultima puntata di QSVS, il giornalista sportivo Franco Ordine ha voluto analizzare alcuni episodi chiave avvenuti durante Sassuolo-Milan, partita andata in scena settimana scorsa e valida per la 35esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. Il giornalista si è voluto soffermare in modo molto particolare sulle tante occasioni sprecate dai rossoneri per segnare e ribaltare il risultato.

Il match, vinto per 2-0 dai neroverdi grazie alle reti di Berardi e Laurentiè, ha mostrato diverse lacune. In tutto ciò, Ordine ha voluto comunque difendere Massimiliano allegri, allenatore rossonero: secondo il giornalista, determinate responsabilità non posso cadere sulle spalle dell'allenatore quando la colpa è dei calciatori stessi. Ecco, di seguito, le sue parole:

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"Allora vi faccio un esempio, Sassuolo-Milan. Vabbè, togliamo la partita che finisce dopo 24 minuti per l'espulsione di Tomori. Allora, pronti via tu prendi gol, poi prima del cartellino rosso tu hai due volte, tutte e due le volte davanti al portiere i tuoi attaccanti per fare gol senza problemi, prima Nkunku e poi Leao. Ragazzi, se non prendi la porta sarà colpa di Allegri?"

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