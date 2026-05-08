Durante l'ultima puntata di QSVS , il giornalista sportivo Franco Ordine ha voluto analizzare alcuni episodi chiave avvenuti durante Sassuolo-Milan , partita andata in scena settimana scorsa e valida per la 35esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. Il giornalista si è voluto soffermare in modo molto particolare sulle tante occasioni sprecate dai rossoneri per segnare e ribaltare il risultato.

Il match, vinto per 2-0 dai neroverdi grazie alle reti di Berardi e Laurentiè, ha mostrato diverse lacune. In tutto ciò, Ordine ha voluto comunque difendere Massimiliano allegri, allenatore rossonero: secondo il giornalista, determinate responsabilità non posso cadere sulle spalle dell'allenatore quando la colpa è dei calciatori stessi. Ecco, di seguito, le sue parole: