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Milan, Ordine è sicuro: “Allegri non deve restare. C’è un problema di fondo”

Milan, Ordine è sicuro: 'Allegri non deve restare. C'è un problema di fondo'
Il giornalista Franco Ordine ha parlato anche del futuro dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri dando una sua idea precisa. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri continua a fare fatica nelle ultime otto giornate di campionato: prendiamo la partita contro la Lazio come spartiacque della seconda parte della stagione dei rossoneri. Il Diavolo, infatti, si stava giocando lo Scudetto con l'Inter, con la possibilità di accorciare e provare una clamorosa rimonta. La sconfitta contro la Lazio, ha fatto crollare i numeri dei rossoneri: nelle ultime 8 giornate di campionato, il Milan ha perso 5 partite, con due vittorie e un pareggio. 7 punti conquistati sui 24 disponibili, con 6 gol segnati e 12 gol subiti.

Milan, Ordine sicuro su Allegri: "Non dovrebbe restare"

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Ovviamente, anche il lavoro di Massimiliano Allegri è sotto le critiche di tifosi e giornalisti. Tra questi anche Franco Ordine che ha parlato così nel podcast "Numer1": "Anche lui ha le sue colpe e deve prendersi le sue responsabilità, perché hai fatto 42 punti all'andata e adesso al ritorno 25 (di cui 18 conquistati prima del crollo indicato prima nel pezzo)". Il Diavolo ha comunque in mano il suo destino, visto che vincendo contro Genoa e Cagliari avrebbe garantita la qualificazione in Champions League (scontri diretti a favore sia con Roma che con Como). Ma per Ordine non basterebbe: "Se il Milan dovesse entrare in Champions, cosa che io ritengo adesso quasi impossibile viste le condizioni della squadra, Max non dovrebbe restare".

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Perché? Ecco la spiegazione del giornalista: "Ha già capito durante gli incontri che ci sono stati con la dirigenza, che la sua idea di potenziare il Milan con giocatori forti e di esperienza, non è accolta dall'idea della società che ha lo schema del fondo in testa". Vedremo quindi quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri e anche quale sarà la programmazione del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato. Si parla infatti di un allenatore rossonero che vorrebbe profili importanti per migliorare la rosa come quello di Goretzka, ad esempio.

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