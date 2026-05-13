Milan, Ordine è sicuro: “Allegri non deve restare. C’è un problema di fondo”

Il Milan di Massimiliano Allegri continua a fare fatica nelle ultime otto giornate di campionato: prendiamo la partita contro la Lazio come spartiacque della seconda parte della stagione dei rossoneri. Il Diavolo, infatti, si stava giocando lo Scudetto con l'Inter, con la possibilità di accorciare e provare una clamorosa rimonta. La sconfitta contro la Lazio, ha fatto crollare i numeri dei rossoneri: nelle ultime 8 giornate di campionato, il Milan ha perso 5 partite, con due vittorie e un pareggio. 7 punti conquistati sui 24 disponibili, con 6 gol segnati e 12 gol subiti.

Milan, Ordine sicuro su Allegri: "Non dovrebbe restare"

Ovviamente, anche il lavoro di Massimiliano Allegri è sotto le critiche di tifosi e giornalisti. Tra questi anche Franco Ordine che ha parlato così nel podcast "Numer1": "Anche lui ha le sue colpe e deve prendersi le sue responsabilità, perché hai fatto 42 punti all'andata e adesso al ritorno 25 (di cui 18 conquistati prima del crollo indicato prima nel pezzo)". Il Diavolo ha comunque in mano il suo destino, visto che vincendo contro Genoa e Cagliari avrebbe garantita la qualificazione in Champions League (scontri diretti a favore sia con Roma che con Como). Ma per Ordine non basterebbe: "Se il Milan dovesse entrare in Champions, cosa che io ritengo adesso quasi impossibile viste le condizioni della squadra, Max non dovrebbe restare".