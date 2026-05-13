PIANETAMILAN news milan interviste Cafu: “Le difficoltà del Milan? Il problema è che sono arrivate nel finale e quindi si notano di più”

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Cafu: “Le difficoltà del Milan? Il problema è che sono arrivate nel finale e quindi si notano di più”

Marcos Cafu, ex difensore AC Milan, ha parlato dei rossoneri in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'
Marcos Cafu, ex terzino destro brasiliano del Milan, ha parlato del momento difficile del Milan di Massimiliano Allegri, reduce da tante sconfitte (ben cinque) nelle ultime sette partite. Una discesa sempre più irrefrenabile per il Diavolo
Daniele Triolo Redattore 

Dalla vittoria conquistata nel derby dello scorso 8 marzo contro l'Inter, firmata da un siluro sotto la traversa di Pervis Estupiñán, il Milan di Massimiliano Allegri - all'epoca in corsa per lo Scudetto con i nerazzurri - è praticamente crollato. Da quel momento, infatti, una sola vittoria (di misura, a Verona, siglata da Adrien Rabiot), un pareggio (a reti bianche, a 'San Siro', contro la Juventus) e ben cinque sconfitte.

Le battute d'arresto contro Lazio, Napoli, Udinese, Sassuolo e, per ultima, Atalanta, hanno fatto precipitare i rossoneri quasi ai margini della zona Champions League. Il Diavolo ha ancora il destino nelle proprie mani e può conquistare la qualificazione al massimo torneo continentale nel caso in cui battesse Genoa in trasferta e Cagliari in casa negli ultimi 180 minuti di Serie A. "Sono convinto che nelle due gare decisive rivedremo il Milan che abbiamo conosciuto nella prima parte della stagione", ha dichiarato, a tal proposito, Marcos Cafu.

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L'ex terzino destro del Milan, che ha vestito la maglia del Diavolo di Carlo Ancelotti per cinque stagioni tra il 2003 e il 2008, vincendo due Supercoppe Europee, una Coppa del Mondo per Club, una Champions League, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, ha poi commentato così - sempre in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "Quale squadra nell’arco di una stagione non attraversa un momento di difficoltà? Il problema del Milan è che sia arrivato proprio nel rush finale del campionato e quindi lo si nota di più".

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