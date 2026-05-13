Cafu: “Nelle due gare decisive rivedremo il Milan di inizio stagione. Farei giocare Modric anche bendato”
L'ex terzino destro del Milan, che ha vestito la maglia del Diavolo di Carlo Ancelotti per cinque stagioni tra il 2003 e il 2008, vincendo due Supercoppe Europee, una Coppa del Mondo per Club, una Champions League, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, ha poi commentato così - sempre in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "Quale squadra nell’arco di una stagione non attraversa un momento di difficoltà? Il problema del Milan è che sia arrivato proprio nel rush finale del campionato e quindi lo si nota di più".
© RIPRODUZIONE RISERVATA