Le battute d'arresto contro Lazio, Napoli, Udinese, Sassuolo e, per ultima, Atalanta, hanno fatto precipitare i rossoneri quasi ai margini della zona Champions League. Il Diavolo ha ancora il destino nelle proprie mani e può conquistare la qualificazione al massimo torneo continentale nel caso in cui battesse Genoa in trasferta e Cagliari in casa negli ultimi 180 minuti di Serie A. "Sono convinto che nelle due gare decisive rivedremo il Milan che abbiamo conosciuto nella prima parte della stagione", ha dichiarato, a tal proposito, Marcos Cafu.