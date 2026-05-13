PIANETAMILAN news milan interviste Capello: “Milan, volata Champions difficile. Ma c’è una cosa importante da non sottovalutare”

INTERVISTE

Capello: “Milan, volata Champions difficile. Ma c’è una cosa importante da non sottovalutare”

Fabio Capello, ex allenatore AC Milan, ha parlato dei rossoneri in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'
Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus in Serie A, ha parlato della volata per la Champions League in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Ecco le impressioni di 'Don Fabio' su come andrà a finire
Daniele Triolo Redattore 

L'Inter di Cristian Chivu, con 85 punti in 36 partite, è aritmeticamente qualificata alla prossima edizione della Champions League da varie settimane. Seguono, quindi, il Napoli di Antonio Conte con 70, la Juventus di Luciano Spalletti con 68, il Milan di Massimiliano Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini con 67 e il Como di Cesc Fàbregas con 65.

Per Fabio Capello, ex allenatore di rossoneri, giallorossi e bianconeri in Serie A, in un'intervista pubblicata su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per il Milan "adesso è diventata una volata difficile, anche perché la concorrenza ha ingranato la marcia giusta". In effetti, i rossoneri con cinque sconfitte nelle ultime sette partite hanno compromesso tutto quanto di buono avevano fatto fino a marzo.

LEGGI ANCHE

Scegli PianetaMilan.it come tuo sito preferito su Google

Attenzione, però, perché in caso di arrivo a pari punti con Roma e Como, il Milan avrebbe gli scontri diretti a favore sia con la squadra di Gasperini (1-0, 1-1) sia con quella di Fàbregas (3-1, 1-1). "È vero, e questa è una cosa molto importante, da non sottovalutare. Ci sono tante squadre in pochi punti, un arrivo a pari merito non è una eventualità remota", ha spiegato Capello. Il quale, poi, ha chiosato parlando del calendario delle squadre impegnate nella lotta per un posto in Champions League.

Per 'Don Fabio', il Napoli è già dentro. E le altre? "Il calendario della Juve non è semplice, c’è anche il derby all’ultima. Il Milan ha l’ostacolo Genoa, che gioca senza preoccupazioni. Anche la Roma ha il derby, i laziali faranno di tutto pur di non far andare i cugini in Champions. Il Como ha il calendario più facile".

Leggi anche
De Paola: “Fa rimanere smarriti vedere come il Milan non riesca a fare le cose basilari”
Canovi: “II Milan ha giocato sempre male in questa annata. La difesa sta crollando”

© RIPRODUZIONE RISERVATA