Attenzione, però, perché in caso di arrivo a pari punti con Roma e Como, il Milan avrebbe gli scontri diretti a favore sia con la squadra di Gasperini (1-0, 1-1) sia con quella di Fàbregas (3-1, 1-1). "È vero, e questa è una cosa molto importante, da non sottovalutare. Ci sono tante squadre in pochi punti, un arrivo a pari merito non è una eventualità remota", ha spiegato Capello. Il quale, poi, ha chiosato parlando del calendario delle squadre impegnate nella lotta per un posto in Champions League.