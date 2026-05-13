Cafu: “Nelle due gare decisive rivedremo il Milan di inizio stagione. Farei giocare Modric anche bendato”
Attenzione, però, perché in caso di arrivo a pari punti con Roma e Como, il Milan avrebbe gli scontri diretti a favore sia con la squadra di Gasperini (1-0, 1-1) sia con quella di Fàbregas (3-1, 1-1). "È vero, e questa è una cosa molto importante, da non sottovalutare. Ci sono tante squadre in pochi punti, un arrivo a pari merito non è una eventualità remota", ha spiegato Capello. Il quale, poi, ha chiosato parlando del calendario delle squadre impegnate nella lotta per un posto in Champions League.
Per 'Don Fabio', il Napoli è già dentro. E le altre? "Il calendario della Juve non è semplice, c’è anche il derby all’ultima. Il Milan ha l’ostacolo Genoa, che gioca senza preoccupazioni. Anche la Roma ha il derby, i laziali faranno di tutto pur di non far andare i cugini in Champions. Il Como ha il calendario più facile".
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