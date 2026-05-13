PIANETAMILAN news milan interviste De Paola: “Fa rimanere smarriti vedere come il Milan non riesca a fare le cose basilari”

INTERVISTE

De Paola: “Fa rimanere smarriti vedere come il Milan non riesca a fare le cose basilari”

Igli Tare, direttore sportivo AC Milan, qui a Milanello con l'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri
Paolo De Paola, giornalista sportivo, ha parlato a 'TMW Radio' del momento del Milan di Massimiliano Allegri, in crisi di gioco e di risultati da ormai un paio di mesi. Con la zona Champions League che rischia di sfuggire di mano ...
Daniele Triolo Redattore 

Momento pessimo per il Milan di Massimiliano Allegri, sconfitto in casa dall'Atalanta domenica scorsa a 'San Siro' (2-3) e giunto alla quinta battuta d'arresto nelle ultime sette partite, in cui ha totalizzato soltanto quattro punti. Nel giro di due mesi, dunque, il Diavolo è passato dalla lotta per lo Scudetto con l'Inter al dover difendere con le unghie e con i denti un piazzamento in zona Champions League.

Mike Maignan e compagni hanno ancora il destino nelle proprie mani, ma dovranno battere Genoa (al 'Ferraris') e Cagliari (in casa) se vorranno staccare il pass per il massimo torneo continentale. In caso contrario, dovranno attendere i risultati di Napoli, Juventus, Roma e Como per capire come andrà a finire questa volata. Un vero peccato aver gettato alle ortiche una stagione condotta bene fino a marzo.

LEGGI ANCHE

Scegli PianetaMilan.it come tuo sito preferito su Google

Paolo De Paola, giornalista sportivo, è intervenuto a 'TMW Radio' e ha parlato così dei rossoneri: "Ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da Igli Tare. Comunque del Milan si diceva che si fosse messa a posto la difesa, ma già da tempo subisce tantissimo. Fa rimanere smarriti vedere come la squadra non riesca a fare neanche le cose più basilari per colpa dell'attuale condizione mentale".

"Persino Adrien Rabiot è stato disastroso, dato che non vedeva mai una vera soluzione di gioco. Il senso di scoramento deriva proprio dall'assenza di una proposta", ha chiosato De Paola, non nuovo - anche in tempi non sospetti - a critiche verso la filosofia di gioco di Allegri.

Leggi anche
Canovi: “II Milan ha giocato sempre male in questa annata. La difesa sta crollando”
Conceicao: “Al Milan ho trovato una situazione difficile. Il malumore si sentiva”

© RIPRODUZIONE RISERVATA