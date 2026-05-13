Paolo De Paola, giornalista sportivo, è intervenuto a 'TMW Radio' e ha parlato così dei rossoneri: "Ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da Igli Tare. Comunque del Milan si diceva che si fosse messa a posto la difesa, ma già da tempo subisce tantissimo. Fa rimanere smarriti vedere come la squadra non riesca a fare neanche le cose più basilari per colpa dell'attuale condizione mentale".
"Persino Adrien Rabiot è stato disastroso, dato che non vedeva mai una vera soluzione di gioco. Il senso di scoramento deriva proprio dall'assenza di una proposta", ha chiosato De Paola, non nuovo - anche in tempi non sospetti - a critiche verso la filosofia di gioco di Allegri.
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