Paolo De Paola, giornalista sportivo, è intervenuto a 'TMW Radio' e ha parlato così dei rossoneri: "Ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da Igli Tare. Comunque del Milan si diceva che si fosse messa a posto la difesa, ma già da tempo subisce tantissimo. Fa rimanere smarriti vedere come la squadra non riesca a fare neanche le cose più basilari per colpa dell'attuale condizione mentale".