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Canovi: “II Milan ha giocato sempre male in questa annata. La difesa sta crollando”

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Dairo Canovi, noto operatore di mercato, ha voluto commentare il periodo buio del Milan di Massimiliano Allegri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il momento negativo del Milan continua a sollevare ampie critiche. Dopo l'ennesimo pesante k.o contro l'Atalanta a San Siro, il cammino verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League si fa sempre più duro. Contro Genoa e Cagliari servono assolutamente due vittorie, altrimenti sarà fallimenti.

Ad esprimere il proprio pensiero è stato anche Dario Canovi. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il noto operatore di mercato ha voluto analizzare la stagione dei rossoneri senza mezzi termini, facendo riferimento anche ad altre squadre come, ad esempio, la Roma di Gasperini.

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 "È una squadra che nelle ultime sette-otto partite è all'altezza di lottare per la retrocessione. Non capisco perché si dia la colpa alla società, non è una squadra per vincere la Champions ma sicuramente per lottare per lo Scudetto sì. Oggi la Roma è molto più in forma  del Milan, come tutte le squadre di Gasperini a fine stagione vola.

II Milan ha giocato sempre male in questa annata. Grazie ad una difesa ferrea è riuscita a fare risultato con il famoso cortomuso. Ma ora la difesa sta crollando. E il Milan davanti di gol ne fa pochi. Da qui la crisi rossonera: la squadra non ha un gioco. Non lo ha mai avuto".

Alla fine del suo discorso, Canovi ha voluto spendere alcune parole anche su Igli Tare, direttore sportivo del Milan da una sola stagione e, secondo le ultime voci di corridoio, sempre più a rischio:

"Mi sembra assurdo che diano la responsabilità a Tare, uno dei migliori direttori sportivi in circolazione. Non so cosa faranno e cosa accadrà, ma serve intervenire. Un altro anno così è difficile da immaginare".

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