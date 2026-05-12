Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', il figlio dell'ex tecnico rossonero ha voluto toccare varie tematiche. In particolare, Davide Ancelotti ha voluto svelare chi, secondo lui, è stato il centrocampista pi forte mai allenato. Le sue parole:

Sul centrocampista più forte mai allenato: "Kroos. Ma anche Modric, di cui ho un bell’aneddoto: giocava sempre con delle calze che metteva sotto ai calzettoni del Real. Un giorno in casa del Rayo il magazziniere, che per lui era un fratello, si dimenticò di portarle. Apriti cielo, Luka era una furia. A proposito di giocatori perfezionisti. Ci ha chiamati prima di firmare con il Milan, nel calcio queste cose sono normali. Così come Xabi Alonso prima di raccogliere l’eredità di Ancelotti al Real".