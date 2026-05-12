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Davide Ancelotti rivela: “Prima di firmare con il Milan, Modric ci ha chiamati”

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Davide Ancelotti, figlio di Carlo (ex calciatore e allenatore del milan) ha voluto svelare un aneddoto legato a Modric, giocatore rossonero
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Se c'è un nome che sarà per sempre legato indissolubilmente al mondo del calcio, quel nome è legato alla famiglia Ancelotti. Carlo, dopo una carriera da calciatore del Milan, negli anni 2000 ne divenne allenatore, conquistando numerosi trofei con il Diavolo, per poi continuare la sua carriera in giro per l'Europa, fino a diventare il Commissario Tecnico del Brasile.

Davide, suo figlio, dopo una lunga gavetta al fianco del papà, si è lanciato in una nuova esperienza. la panchina del Botafogo, in Brasile. Alla guida degli 'Alvinegro', Ancelotti conquistò un sesto posto arrivando alla fase preliminare della Coppa Libertadores.

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Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', il figlio dell'ex tecnico rossonero ha voluto toccare varie tematiche. In particolare, Davide Ancelotti ha voluto svelare chi, secondo lui, è stato il centrocampista pi forte mai allenato. Le sue parole:

Sul centrocampista più forte mai allenato: "Kroos. Ma anche Modric, di cui ho un bell’aneddoto: giocava sempre con delle calze che metteva sotto ai calzettoni del Real. Un giorno in casa del Rayo il magazziniere, che per lui era un fratello, si dimenticò di portarle. Apriti cielo, Luka era una furia. A proposito di giocatori perfezionisti. Ci ha chiamati prima di firmare con il Milan, nel calcio queste cose sono normali. Così come Xabi Alonso prima di raccogliere l’eredità di Ancelotti al Real".

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