"Allenerei il Milan e mi sento pronto" . Una frase sulle colonne della ' Gazzetta dello Sport' , che ha acceso il battito tra i tifosi rossoneri. Davide Ancelotti si candida per la panchina che fu di papà Carlo . Per i tifosi è un colpo al cuore: impossibile non pensare alle Champions del 2003 e del 2007. Ma siamo sicuri che basti il DNA per risollevare il Milan ? Tra il ricordo di un passato glorioso e il futuro di una panchina che scotta, c'è di mezzo un abisso chiamato esperienza .

L'ombra del padre e una vita da eterno secondo

Classe 1989, Davide è un uomo che respira calcio da quando è nato. Che sarebbe diventato un allenatore lo si poteva intuire da quando, a soli vent'anni, si ritira dal calcio giocato per mettersi a studiare tattica. Il "problema"? Lo ha fatto quasi sempre all'ombra di papà. Parigi, Madrid, Monaco, Napoli, ed Everton. Sempre un passo dietro "Re Carlo", prima come preparatore atletico e poi come vice. Una carriera da braccio destro eccellente, vissuta però in un contesto dove l'ultima parola non spettava mai a lui. "Il fatto di chiamarsi Ancelotti non è comodissimo, ma lui è bravo a utilizzarlo come stimolo per migliorarsi", ha raccontato Carlo Ancelotti in una recente intervista alla 'Gazzetta dello Sport'.