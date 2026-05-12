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Zazzaroni: “Non assolvo Allegri. Ma all’interno della società c’è qualcuno che non gioca per il Milan”

Ivan Zazzaroni sul Milan e le colpe di Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani
Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri e del suo momento nero - in campo e in società - nel podcast 'Numer1'. Ecco le sue dichiarazioni, che sicuramente faranno scalpore
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri ha finora conquistato 67 punti in campionato. Di questi, ne ha fatti 42 nel girone di andata e, finora, 25 nel girone di ritorno. Un calo pazzesco, un crollo incredibile (specialmente nelle ultime settimane, con cinque sconfitte nelle ultime sette partite) che ha portato il Diavolo dalla lotta Scudetto con l'Inter al dover lottare con le unghie e con i denti per portare a casa la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

E dire che, non più tardi di metà marzo, mese in cui il Milan era arrivato "nelle migliori condizioni di classifica", per dirla con Allegri, sembrava una pura formalità. Adesso, invece, se non batterà Genoa e Cagliari nelle ultime due giornate di campionato, il Diavolo rischia di stare fuori dalla Champions. Con tutte le conseguenze che ne deriveranno, in termini di mercato (possibili cessioni, mancati acquisti di livello), di ridimensionamento delle ambizioni e del progetto in corso.

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Tanto che Allegri, unitamente al direttore sportivo Igli Tare, rischia il posto, in favore di Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Bologna e Tony D'Amico, direttore sportivo in uscita dall'Atalanta. Il tutto per volere del deus ex machina di questo Milan, l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Di questo, nel corso della puntata del podcast 'Numer1', hanno parlato il giornalista e conduttore radiofonico e televisivo Giuseppe Cruciani (leggi qui le sue dichiarazioni) e il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni.

Ecco le parole del direttore del 'Corriere dello Sport' sul momento nero del Milan, con una stoccata - chiara ed evidente - al modo di gestire la società da parte degli attuali dirigenti. "Attenzione io non assolvo Allegri perché se fai 42 e 25 punti non puoi, e sono assolutamente allegriano dalla prima alla seconda alla terza ora. Non voleva far giocare Rafael Leão, ha avuto un problema Christian Pulisic e purtroppo ha dovuto mettere un Leão che ragazzi, è impresentabile".

"Inoltre aggiungo che all'interno della società c'è qualcuno che non gioca per il Milan. Non faccio nomi né cognomi ma ci si arriva abbastanza in fretta. C'è una destabilizzazione interna - ha chiosato Zazzaroni, lasciando tantissimi tifosi del Diavolo con il fiato sospeso -. Perché non devi far giocare Leão e Youssouf Fofana? Perché probabilmente sono un po' distratti e non hanno le palle per giocare a 'San Siro' in queste condizioni".

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