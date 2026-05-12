Zazzaroni sul Milan: "Allegri costretto a schierare Leão che è impresentabile" — Tanto che Allegri, unitamente al direttore sportivo Igli Tare, rischia il posto, in favore di Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Bologna e Tony D'Amico, direttore sportivo in uscita dall'Atalanta. Il tutto per volere del deus ex machina di questo Milan, l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Di questo, nel corso della puntata del podcast 'Numer1', hanno parlato il giornalista e conduttore radiofonico e televisivo Giuseppe Cruciani (leggi qui le sue dichiarazioni) e il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni.

Ecco le parole del direttore del 'Corriere dello Sport' sul momento nero del Milan, con una stoccata - chiara ed evidente - al modo di gestire la società da parte degli attuali dirigenti. "Attenzione io non assolvo Allegri perché se fai 42 e 25 punti non puoi, e sono assolutamente allegriano dalla prima alla seconda alla terza ora. Non voleva far giocare Rafael Leão, ha avuto un problema Christian Pulisic e purtroppo ha dovuto mettere un Leão che ragazzi, è impresentabile".

"Inoltre aggiungo che all'interno della società c'è qualcuno che non gioca per il Milan. Non faccio nomi né cognomi ma ci si arriva abbastanza in fretta. C'è una destabilizzazione interna - ha chiosato Zazzaroni, lasciando tantissimi tifosi del Diavolo con il fiato sospeso -. Perché non devi far giocare Leão e Youssouf Fofana? Perché probabilmente sono un po' distratti e non hanno le palle per giocare a 'San Siro' in queste condizioni".