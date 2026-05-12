Nell'ultima puntata del podcast 'Numer1', Cruciani ha rincarato la dose e messo nel mirino, oltre al tecnico Allegri, reo secondo i tifosi del Milan di questi ultimi risultati e del non aver saputo dare un buon gioco ai rossoneri, anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani. "Poi per carità, Allegri avrà le sue colpe, però i tifosi che contestano Furlani hanno capito che l'allenatore non è il primo responsabile - ha detto Cruciani -. Che ne dicano i soliti noti ovunque, sui podcast, nelle televisioni, dicendo il disastro di Allegri, la colpa non è di Allegri, cioè non è solo di Allegri".