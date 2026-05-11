Milan, parla Dj Ringo—
"Clown maledetti.. Adesso come la mettiamo? Gente boriosa che tanto vuol solo fare trading, selfie in spiaggia mentre fa rovesciate finte, finti mercati di calciatori a metà e zero palle per presentarsi davanti ad una telecamera e spiaccicare 2 parole alla stampa per spiegare questo scempio! E non rompetemi le palle dicendomi che parlo perché sono amico di Paolo Maldini.. Avercene di gente attaccata ai colori come il Capitano..#Furlani #Scaroni #Cardinale #Moncada MALE ASSOLUTO.. Leao bamboccio inguardabile senza identità! Speriamo in bene per le ultime partite…. Forza Milan Forever ma questa società deve essere cacciata!!!!!!
Nessun nome risparmiato. Dj Ringo ha voluto criticare anche Rafael Leao, definito un 'calciatore senza identità'. Nonostante tutta la rabbia, più che condivisibile, il dj ha volto chiudere con un messaggio d'amore, sperando che almeno il finale di stagione sia 'positivo', ovvero che la squadra riesca a centrare la qualificazione in Champions League.
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