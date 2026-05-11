Continua a crescere la tensione a Casa Milan , soprattutto dopo la serata di ieri. Nel pre, durante e post partita di Milan-Atalanta , gara valida per la 36esima giornata di Serie A , a San Siro è andata in scena la tanto discussa protesta dei tifosi rossoneri nei confronti della dirigenza (in particolare verso Giorgio Furlani , amministratore delegato). Ad esporsi, dopo la seconda sconfitta consecutiva, c'è stato anche un tifoso molto importante: DJ Ringo.

Il conduttore radiofonico, intervenuto tramite un tweet sul proprio profilo, ha voluto attaccare duramente la dirigenza rossonera, definendo la situazione del Milan un vero e proprio 'scempio'. Il famoso disc jockey non ha usato mezzi termini: tra le sue dichiarazioni, ovviamente, spunta anche il nome di Paolo Maldini, ex capitano e bandiera del Milan, amico stretto di Ringo.