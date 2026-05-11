PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Dj Ringo furioso: “Clown maledetti, questa società deve essere cacciata!”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Dj Ringo furioso: “Clown maledetti, questa società deve essere cacciata!”

Milan, Dj Ringo furioso: “Clown maledetti, questa società deve essere cacciata!” - immagine 1
Continua a crescere la tensione a Casa Milan. Dopo Milan-Atalanta, arriva l'attacco anche di DJ Ringo: le sue parole...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Continua a crescere la tensione a Casa Milan, soprattutto dopo la serata di ieri. Nel pre, durante e post partita di Milan-Atalanta, gara valida per la 36esima giornata di Serie A, a San Siro è andata in scena la tanto discussa protesta dei tifosi rossoneri nei confronti della dirigenza (in particolare verso Giorgio Furlani, amministratore delegato). Ad esporsi, dopo la seconda sconfitta consecutiva, c'è stato anche un tifoso molto importante: DJ Ringo.

Il conduttore radiofonico, intervenuto tramite un tweet sul proprio profilo, ha voluto attaccare duramente la dirigenza rossonera, definendo la situazione del Milan un vero e proprio 'scempio'. Il famoso disc jockey non ha usato mezzi termini: tra le sue dichiarazioni, ovviamente, spunta anche il nome di Paolo Maldini, ex capitano e bandiera del Milan, amico stretto di Ringo.

LEGGI ANCHE

Milan, parla Dj Ringo

—  

 "Clown maledetti.. Adesso come la mettiamo? Gente boriosa che tanto vuol solo fare trading, selfie in spiaggia mentre fa rovesciate finte, finti mercati di calciatori a metà e zero palle per presentarsi davanti ad una telecamera e spiaccicare 2 parole alla stampa per spiegare questo scempio! E non rompetemi le palle dicendomi che parlo perché sono amico di Paolo Maldini.. Avercene di gente attaccata ai colori come il Capitano..#Furlani #Scaroni #Cardinale #Moncada MALE ASSOLUTO.. Leao bamboccio inguardabile senza identità! Speriamo in bene per le ultime partite…. Forza Milan Forever ma questa società deve essere cacciata!!!!!!

Nessun nome risparmiato. Dj Ringo ha voluto criticare anche Rafael Leao, definito un 'calciatore senza identità'. Nonostante tutta la rabbia, più che condivisibile, il dj ha volto chiudere con un messaggio d'amore, sperando che almeno il finale di stagione sia 'positivo', ovvero che la squadra riesca a centrare la qualificazione in Champions League.

Leggi anche
Milan, Primavera Femminile campione d’Italia: battuto il Sassuolo ai rigori!
Serie A, Genoa-Milan verso il cambio d’orario: ecco la motivazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA