Una cavalcata stupenda culminata con la vittoria del tricolore. La Primavera Femminile del Milan ha battuto le neroverdi del Sassuolo. nella tanto discussa finale scudetto: ai calci di rigore, le rossonere di Matteo Zago hanno conquistato l'ambito titolo. Dopo un pareggio di 2-2 nei 90 minuti, le due squadre sono andate ai tempi supplementari, per poi finire ai rigori: 6-4 per le rossonere!