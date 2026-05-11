Il Milan passa successivamente in vantaggio attorno al 61esimo minuto grazie a Staruss: Appiah controlla una respinta per poi servire la compagna che insacca la rete del 2-1. La beffa, però, arriva al 92esimo minuto, con Andersone che gonfia la rete. Una volta approdati ai calci di rigori, Belloli neutralizza ben due penalty e regala lo scudetto alle rossonere.
Una squadra incredibile, con tantissimo talento, personalità, spirito di sacrificio e un cuore davvero ma davvero grande.
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