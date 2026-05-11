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PRIMAVERA FEMMINILE

Milan, Primavera Femminile campione d’Italia: battuto il Sassuolo ai rigori!

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Una cavalcata stupenda culminata con la vittoria del tricolore:la Primavera Femminile conquista lo scudetto!
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una cavalcata stupenda culminata con la vittoria del tricolore. La Primavera Femminile del Milan ha battuto le neroverdi del Sassuolo. nella tanto discussa finale scudetto: ai calci di rigore, le rossonere di Matteo Zago hanno conquistato l'ambito titolo. Dopo un pareggio di 2-2 nei 90 minuti, le due squadre sono andate ai tempi supplementari, per poi finire ai rigori: 6-4 per le rossonere!

Milan, la primavera Femminile è campione d'Italia!

Dopo il grandissimo successo in semifinale contro la Juventus per 3-1, le rossonere si sono scontrate con le neroverdi in un match davvero infuocato, uscendone poi da vere vincitrici. Allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, al minuto 23' il Milan segna il primo vantaggio con Vitale su calcio d'angolo fatto da Gemmi. Nella ripresa, le avversarie entrano più cariche, trovando poi il pareggio al 48esimo con Vianello: palla sotto al sette.

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Il Milan passa successivamente in vantaggio attorno al 61esimo minuto grazie a Staruss: Appiah controlla una respinta per poi servire la compagna che insacca la rete del 2-1. La beffa, però, arriva al 92esimo minuto, con Andersone che gonfia la rete. Una volta approdati ai calci di rigori, Belloli neutralizza ben due penalty e regala lo scudetto alle rossonere.

Una squadra incredibile, con tantissimo talento, personalità, spirito di sacrificio e un cuore davvero ma davvero grande.

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