L'AD progetta il futuro: Allegri e Tare verso l'addio?—
In questo scenario di aperta contestazione, emerge il primo grande paradosso: Giorgio Furlani è più attivo che mai nel ridisegnare l'organigramma sportivo. Nonostante la richiesta popolare di un suo passo indietro, l'amministratore delegato starebbe già valutando la sostituzione del direttore sportivo Igli Tare e dell'allenatore Massimiliano Allegri. I primi contatti per avviare l'ennesima rivoluzione tecnica avrebbero già dei nomi concreti: Tony D’Amico per la dirigenza e Vincenzo Italiano per la panchina. Tuttavia, nelle ultime ore, si sono fatte strada anche le piste che portano a Fabio Paratici e Francesco Farioli. Il rischio, percepito con fastidio dai tifosi, è che in un momento di instabilità generale tutte le pedine siano in discussione tranne l'unica di cui la piazza chiede la testa.
Il bivio di Cardinale e l'ostacolo burocratico del bilancio—
Tuttavia, il futuro di Furlani potrebbe non essere così blindato come sembra. Secondo indiscrezioni vicine a Via Aldo Rossi, Gerry Cardinale starebbe riflettendo su una ristrutturazione profonda dei quadri dirigenziali, facilitata dal recente rifinanziamento del vendor loan con il fondo Elliott. Il nome che circola con insistenza per un eventuale avvicendamento al vertice è quello di Massimo Calvelli. Furlani, storicamente legato alla vecchia gestione del fondo di Paul Singer, potrebbe dunque finire sotto esame.
A complicare un eventuale addio immediato è però un nodo di natura burocratica e amministrativa. Nelle società calcistiche, il termine ultimo per l’approvazione dei bilanci è fissato al 31 ottobre e il documento contabile dell’anno appena concluso deve essere firmato dall’amministratore delegato in carica. Questo dettaglio suggerisce che Furlani, dovendo mettere il sigillo formale sul proprio operato economico, possa rimanere saldamente al comando del Milan per almeno un’altra stagione. Indipendentemente dal tenore della protesta.
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