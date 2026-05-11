L'AD progetta il futuro: Allegri e Tare verso l'addio?

In questo scenario di aperta contestazione, emerge il primo grande paradosso: Giorgio Furlani è più attivo che mai nel ridisegnare l'organigramma sportivo. Nonostante la richiesta popolare di un suo passo indietro, l'amministratore delegato starebbe già valutando la sostituzione del direttore sportivo Igli Tare e dell'allenatore Massimiliano Allegri. I primi contatti per avviare l'ennesima rivoluzione tecnica avrebbero già dei nomi concreti: Tony D’Amico per la dirigenza e Vincenzo Italiano per la panchina. Tuttavia, nelle ultime ore, si sono fatte strada anche le piste che portano a Fabio Paratici e Francesco Farioli. Il rischio, percepito con fastidio dai tifosi, è che in un momento di instabilità generale tutte le pedine siano in discussione tranne l'unica di cui la piazza chiede la testa.