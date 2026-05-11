Nella girata di oggi, per compattare l'ambiente e ritrovare la fiducia e lucidità persa in questo finale di stagione, l'amministratore delegato Giorgio Furlani ha voluto convocare presso la sede di Casa Milan uno staff meeting: presente tutta la dirigenza al completo, con anche Igli Tare, e tutti i collaboratori.

AFFENGRUBER — Come sappiamo, il Milan vuole rinforzare la propria difesa. Secondo quanto riferito dal giornalista Florian Plettenberg a 'Sky Sport DE', un nuovo nome per il diavolo sarebbe quello di David Affengruber. Il difensore austriaco, classe 2001, è esploso con l'Elche, attirando l'attenzione di diverse big europee... che il salto di qualità sia ormai vicino?

QUESTIONE DS — Come sappiamo, il Milan sta passando un momento molto negativo. Le difficolta dirigenziali sono ben presenti e, a fine stagione, Gerry Cardinale potrebbe fare delle importanti scelte. Allegri e Tare, infatti, potrebbero essere rimpiazzati da Vincenzo Italiano e Tony D'Amico . Ad orbitare attorno alla panchina rossonera, però, spunta anche il nome di Francesco Farioli. Rivoluzione in vista? Vedremo, nelle prossime settimane, se ci saranno degli viluppi concreti.

MODRIC — Luka Modric continuerà la sua avventura in rossonero? Questo è un quesito che molti si stanno ponendo. A parlare della sua situazione è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto:

"Tare ha cercato di tranquillizzare i tifosi dicendo che Modric è fondamentale e mostrandosi fiducioso, ma bisogna fare una riflessione profonda sul progetto sportivo. Modric chiedeva delle garanzie, per cui bisognerà capire come terminerà la stagione. Entrare in Champions è fondamentale per dare continuità insieme".