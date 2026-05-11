Nella girata di oggi, per compattare l'ambiente e ritrovare la fiducia e lucidità persa in questo finale di stagione, l'amministratore delegato Giorgio Furlani ha voluto convocare presso la sede di Casa Milan uno staff meeting: presente tutta la dirigenza al completo, con anche Igli Tare, e tutti i collaboratori.
AFFENGRUBER—
Come sappiamo, il Milan vuole rinforzare la propria difesa. Secondo quanto riferito dal giornalista Florian Plettenberg a 'Sky Sport DE', un nuovo nome per il diavolo sarebbe quello di David Affengruber. Il difensore austriaco, classe 2001, è esploso con l'Elche, attirando l'attenzione di diverse big europee... che il salto di qualità sia ormai vicino?
QUESTIONE DS—
Come sappiamo, il Milan sta passando un momento molto negativo. Le difficolta dirigenziali sono ben presenti e, a fine stagione, Gerry Cardinale potrebbe fare delle importanti scelte. Allegri e Tare, infatti, potrebbero essere rimpiazzati da Vincenzo Italiano e Tony D'Amico . Ad orbitare attorno alla panchina rossonera, però, spunta anche il nome di Francesco Farioli. Rivoluzione in vista? Vedremo, nelle prossime settimane, se ci saranno degli viluppi concreti.
MODRIC—
Luka Modric continuerà la sua avventura in rossonero? Questo è un quesito che molti si stanno ponendo. A parlare della sua situazione è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto:
"Tare ha cercato di tranquillizzare i tifosi dicendo che Modric è fondamentale e mostrandosi fiducioso, ma bisogna fare una riflessione profonda sul progetto sportivo. Modric chiedeva delle garanzie, per cui bisognerà capire come terminerà la stagione. Entrare in Champions è fondamentale per dare continuità insieme".
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