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Milan, le notizie Top di oggi: vertice in dirigenza. Modric rinnoverà? Nuovo nome in difesa

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Dalla possibile rivoluzione in dirigenza, alla permanenza di Luka Modric : ecco le notizie migliori della giornata, lunedì 11 maggio
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

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Dopo la brutta prestazione e l'ennesima sconfitta incassata contro l'Atalanta, a casa Milan regnano 'i malumori'. La Champions League è seriamente ad alto rischio e, in estate, potrebbe esserci una rivoluzione. Quest'oggi, infatti, si è parlato molto di Milan: dalla contestazione di Furlani alle ultime novità di calciomercato. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito 'PianetaMilan.it' nella giornata di oggi, lunedì 11 maggio 2026.

MEETING A CASA MILAN

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Dopo l'ennesimo brutto risultato del Milan, che ha perso 3-2 contro l'Atalanta di Palladino, i rossoneri devono correre ai ripari:  servono assolutamente due vittorie contro Genoa e Cagliari.

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Nella girata di oggi, per compattare l'ambiente e ritrovare la fiducia e lucidità persa in questo finale di stagione, l'amministratore delegato Giorgio Furlani ha voluto convocare presso la sede di Casa Milan uno staff meeting: presente tutta la dirigenza al completo, con anche Igli Tare, e tutti i collaboratori.

AFFENGRUBER

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Come sappiamo, il Milan vuole rinforzare la propria difesa. Secondo quanto riferito dal giornalista Florian Plettenberg a 'Sky Sport DE', un nuovo nome per il diavolo sarebbe quello di David Affengruber. Il difensore austriaco, classe 2001, è esploso con l'Elche, attirando l'attenzione di diverse big europee... che il salto di qualità sia ormai vicino?

QUESTIONE DS

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Come sappiamo, il Milan sta passando un momento molto negativo. Le difficolta dirigenziali sono ben presenti e, a fine stagione, Gerry Cardinale potrebbe fare delle importanti scelte. Allegri e Tare, infatti, potrebbero essere rimpiazzati da Vincenzo Italiano e Tony D'Amico . Ad orbitare attorno alla panchina rossonera, però, spunta anche il nome di  Francesco Farioli. Rivoluzione in vista? Vedremo, nelle prossime settimane, se ci saranno degli viluppi concreti.

MODRIC

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Luka Modric continuerà la sua avventura in rossonero? Questo è un quesito che molti si stanno ponendo. A parlare della sua situazione è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto:

"Tare ha cercato di tranquillizzare i tifosi dicendo che Modric è fondamentale e mostrandosi fiducioso, ma bisogna fare una riflessione profonda sul progetto sportivo. Modric chiedeva delle garanzie, per cui bisognerà capire come terminerà la stagione. Entrare in Champions è fondamentale per dare continuità insieme".

 

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