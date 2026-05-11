Milan, crisi Leao: anche in fascia è un disastro. I numeri lo inchiodano: colpa della pubalgia o c’è altro?
I numeri—
Nell'ultima stagione ha collezionato 36 presenze, 1 gol e 2 assist, restando in campo per un totale di 2826 minuti. Numeri che si aggiungono alle 78 presenze complessive raccolte nelle sue prime due stagioni spagnole tra Liga, Liga 2 e Coppa del Re. In carriera ha giocato 322 partite segnando 27 reti e servendo 18 assist, oltre alla presenza con la Nazionale austriaca dello scorso marzo, quando è subentrato nei minuti finali dell'amichevole contro il Ghana.
La valutazione dell'Elche e i dettagli della trattativa—
Nonostante una valutazione su 'Transfermarkt' di circa 9 milioni di euro, la sensazione è che la richiesta dell'Elche possa oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una cifra che potrebbe rientrare nei parametri del Diavolo, vista anche l'età e i margini di crescita del ragazzo. Con un contratto in scadenza nel 2027, gli spagnoli sono in una posizione di forza. Tuttavia, la volontà del giocatore di misurarsi in palcoscenici internazionali potrebbe fare la differenza. Affengruber resta uno dei profili monitorati dal Milan in vista della prossima finestra estiva di calciomercato: nelle prossime settimane capiremo i margini per imbastire la trattativa con il club valenciano.
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