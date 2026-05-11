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Dall’Austria il difensore ‘regista’: chi è Affengruber, il nuovo obiettivo del Milan per la difesa

David Affengruber, obiettivo calciomercato AC Milan
Il Milan valuta il colpo David Affengruber per il prossimo calciomercato: il centrale dell'Elche ha stregato gli scout rossoneri dopo una stagione da protagonista in Liga
Redazione PM

Il consolidamento della difesa è una delle priorità del calciomercatoestivo 2026 in casa Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista Florian Plettenberg a 'Sky Sport DE', il nome nuovo sul taccuino della dirigenza rossonera sarebbe quello di David Affengruber. Il difensore austriaco classe 2001 si è consacrato nell'ultima stagione come uno dei profili più interessanti del calcio europeo, attirando su di sé le attenzioni non solo del Milan, ma anche di Juventus, Atletico Madrid e Manchester United. Dopo l'ottima annata con l'Elche, il calciatore sembra ormai pronto per il definitivo salto di qualità in una big.

Calciomercato Milan, chi è Affengruber?

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Cresciuto calcisticamente nello Sturm Graz, con cui ha vinto campionato e coppa in Austria, Affengruber è approdato in Spagna nel 2024 a parametro zero. Alto 185 centimetri, è un difensore centrale destro che incarna perfettamente il prototipo del calciatore moderno: aggressivo nell'anticipo, rapido nelle letture preventive e dotato di buona tecnica. Le sue statistiche parlano di una precisione nei passaggi vicina al 90%, una caratteristica che lo renderebbe ideale per un gioco che punta sulla costruzione dal basso.

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I numeri

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Nell'ultima stagione ha collezionato 36 presenze, 1 gol e 2 assist, restando in campo per un totale di 2826 minuti. Numeri che si aggiungono alle 78 presenze complessive raccolte nelle sue prime due stagioni spagnole tra Liga, Liga 2 e Coppa del Re. In carriera ha giocato 322 partite segnando 27 reti e servendo 18 assist, oltre alla presenza con la Nazionale austriaca dello scorso marzo, quando è subentrato nei minuti finali dell'amichevole contro il Ghana.

La valutazione dell'Elche e i dettagli della trattativa

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Nonostante una valutazione su 'Transfermarkt' di circa 9 milioni di euro,  la sensazione è che la richiesta dell'Elche possa oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una cifra che potrebbe rientrare nei parametri del Diavolo, vista anche l'età e i margini di crescita del ragazzo. Con un contratto in scadenza nel 2027, gli spagnoli sono in una posizione di forza. Tuttavia, la volontà del giocatore di misurarsi in palcoscenici internazionali potrebbe fare la differenza. Affengruber resta uno dei profili monitorati dal Milan in vista della prossima finestra estiva di calciomercato: nelle prossime settimane capiremo i margini per imbastire la trattativa con il club valenciano.

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