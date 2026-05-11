I numeri

Nell'ultima stagione ha collezionato 36 presenze, 1 gol e 2 assist, restando in campo per un totale di 2826 minuti. Numeri che si aggiungono alle 78 presenze complessive raccolte nelle sue prime due stagioni spagnole tra Liga, Liga 2 e Coppa del Re. In carriera ha giocato 322 partite segnando 27 reti e servendo 18 assist, oltre alla presenza con la Nazionale austriaca dello scorso marzo, quando è subentrato nei minuti finali dell'amichevole contro il Ghana.