In questi minuti il Milan è in campo al 'Mapei Stadium' per affrontare il Sassuolo in occasione della 35^ giornata di Serie A che potrebbe essere quella decisiva per il ritorno in Champions. Obiettivo stagionale dei rossoneri a un passo e che può cambiare pesantemente il futuro del club di Via Aldo Rossi. Lo ha spiegato anche ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri: la Champions sposta 100 milioni di euro nel calciomercato estivo. I prossimi mesi, infatti, saranno fondamentali per costruire il Milan vincente che ogni tifoso rossonero chiede a gran voce. Il primo punto focale da risolvere è il problema attaccanti che accompagna il Milan da ormai troppo tempo. Sono diversi i nomi sul taccuino di Igli Tare, ma nelle ultime ore è tornato di moda un vecchio pallino dei rossoneri. Parliamo di Joshua Zirkzee.