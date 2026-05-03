Il Milan cerca un attaccante per la prossima stagione: torna di moda Zirkzee. Numeri, possibili costi e quell'errore da non rifare
In questi minuti il Milan è in campo al 'Mapei Stadium' per affrontare il Sassuolo in occasione della 35^ giornata di Serie A che potrebbe essere quella decisiva per il ritorno in Champions. Obiettivo stagionale dei rossoneri a un passo e che può cambiare pesantemente il futuro del club di Via Aldo Rossi. Lo ha spiegato anche ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri: la Champions sposta 100 milioni di euro nel calciomercato estivo. I prossimi mesi, infatti, saranno fondamentali per costruire il Milan vincente che ogni tifoso rossonero chiede a gran voce. Il primo punto focale da risolvere è il problema attaccanti che accompagna il Milan da ormai troppo tempo. Sono diversi i nomi sul taccuino di Igli Tare, ma nelle ultime ore è tornato di moda un vecchio pallino dei rossoneri. Parliamo di Joshua Zirkzee.
Calciomercato Milan, numeri e costi di Zirkzee
—
Dopo essere stato ad un passo dal Milan qualche anno fa, la punta olandese è oggi in uscita dal Manchester United e tra le squadre interessate a lui rientra anche il Milan. Dopo due stagioni molto complicate in Inghilterra, per l'ex Bologna si prevede un cambio di maglia in estate. Nelle due annate con i 'Red Devils' Zirkzee ha segnato solo 9 gol e servito 4 assist in 71 presenze totali in tutte le competizioni. Troppo poco per un giocatore che aveva incanto chiunque in Italia. A livello economico, inoltre, non dovrebbero esserci troppi problemi: per 'transfermarkt.it' l'olandese ha una valutazione attuale di circa 22 milioni di euro, ma è probabile che il Manchester United semplifichi la sua uscita. A livello salariale Zirkzee guadagna attualmente una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro, rientrando qundi pienamente nei parametri del Diavolo.