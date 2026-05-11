Milan, crisi Leao: anche in fascia è un disastro. I numeri lo inchiodano: colpa della pubalgia o c’è altro?
La posizione di Cardinale—
Eppure, nonostante la rivolta della piazza, Furlani sta già disegnando il Milan 2026/2027. Il proprietario Gerry Cardinale non ha ancora sciolto le proprie riserve sul futuro dell’ad, ma, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe valutando una vera e propria rivoluzione in tutte le aree della società. Vedremo, nelle prossime settimane, se questo rinnovamento riguarderà anche la posizione di Furlani, o se il suo destino continuerà ad essere legato a quello del club rossonero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA