Ma perché i tifosi ce l’hanno con Furlani? Da quando, nel dicembre del 2022, è subentrato a Ivan Gadzidis nel ruolo di amministratore delegato, il Milan ha conquistato soltanto un trofeo (La Supercoppa del 2025). Nello stesso periodo di tempo, quasi mezzo miliardo di euro è stato investito sul mercato e i vertici societari sono stati rivoluzionati più volte. I sostenitori del Diavolo lo hanno individuato come responsabile di una gestione orientata esclusivamente ai bilanci, a discapito dell’ambizione sportiva. "Un club con 7 Champions League in bacheca dovrebbe sempre puntare ai massimi traguardi", questa è l’aspirazione del popolo rossonero. La sostenibilità può essere un punto di partenza, non un punto d’arrivo. A questo, si aggiunge il trattamento sgradevole riservato a una leggenda del club come Paolo Maldini, sollevato dall'incarico nel 2023 come uno stagista qualsiasi.